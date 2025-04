Mallorca: Massenschlägerei im Urlaubsort! 200 Schüler gehen aufeinander los

Mallorca ist für viele junge Menschen ein beliebtes Ziel für Klassenfahrten. Jedes Jahr reisen Tausende Schüler vom spanischen Festland auf die Baleareninsel, um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern. Doch in diesem Frühjahr sorgt ein Vorfall für Aufsehen, der die Schattenseiten dieses Tourismus verdeutlicht.

An einem bekannten Touristen-Hotspot Mallorcas kam es in dieser Woche zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Situation eskalierte in der Nacht, als Hunderte Jugendliche aufeinander losgingen. Die Behörden mussten eingreifen.

Schon zuvor immer wieder Zwischenfälle

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (16. April) kam es in und um das „Hotel Bellevue“ auf Mallorca zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, teilt die Policia Local d’Alcúdia über die sozialen Netzwerke mit. Beteiligt waren über 200 Jugendliche. Die Lokal-Polizei von Alcúdia und die Guardia Civil griffen ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Im „Hotel Bellevue“ waren in der vergangenen Woche etwa 2.700 Schüler untergebracht. Die Gruppen sollen im Rahmen ihrer Abschlussfahrten auf Mallorca gewesen sein. Bereits an den Tagen zuvor kam es zu mehreren Zwischenfällen. Die Eskalation am Mittwoch war jedoch der schwerste Vorfall.

Mallorca: Mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Einige der Beteiligten wurden bei den Schlägereien verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Person erlitt Stichverletzungen.

Welche Hintergründe zu den Auseinandersetzungen auf Mallorca führten, ist bislang unklar. Die Schüler seien mittlerweile abgereist, berichtet die „Mallorca Zeitung“.