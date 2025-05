Tierheim in NRW: Kleiner Junge steht vor der Tür – was er in den Händen hält, hat Folgen

Ausgesetzte Katzen, vernachlässigte Hunde oder schwerkranke Kleintiere. Der Alltag in den Tierheimen in NRW ist oftmals geprägt von niederschmetternden Schicksalen.

Umso wichtiger sind Lichtblicke, die den Tierpflegenden wieder Kraft für ihre wertvolle Arbeit in den Tierschutzvereinen in NRW geben. Ein solcher ereignete sich am Donnerstag (24. April) im Tierheim Bergheim.

Tierheim in NRW: Kleiner Junge als großes Vorbild

An diesem Tag stand ein junger Mann vor der Tür, der kurz von einem Kind erfahren hat, das sich zu seinem Geburtstag Spenden für die Tiere im Bergheimer Tierheim statt eigene Geschenke gewünscht hatte. Die Aktion des kleinen Jungen hatte den jungen Mann offenbar zum Nachdenken angeregt.

Weil er die Idee so gut fand, kopierte er sie für seinen eigenen Geburtstag. „Er wurde reich beschenkt und am Donnerstag überreichte er uns einen Umschlag mit der Bitte, das Geld für die Tierarztkosten zu verwenden“, teilte das Tierheim Bergheim über Facebook, Instagram und Co. mit:

„Wie wunderbar sich der Post des Kindes ausgewirkt hat, dass es eine so freundliche Nachahmung in Form dieses jungen Herrn gefunden hat“, stellt ein Tierfreund in den Kommentarspalten fest. „Ein guter Mensch, von Kindern kann man lernen“, stellt die nächste fest. „Tolle Menschen mit Herz. Das rührt mich wirklich sehr!“, gibt ein anderer zu Protokolle. Und sogar die Eltern des Jungen meldeten sich zu Wort.

Tierheim-Spende rührt Eltern

„Wir als Eltern des Kindes sind mega stolz das zu lesen“, verkünden die Eltern und weiter: „Für unseren Sohn ist es eine Ehre, mit seiner Idee so viel bewegt zu haben! Klasse! Weiter so.“

Und wer weiß: Vielleicht finden sich ja noch weitere Nachahmer, die Tierheime in NRW mit Spenden beglücken. Darauf sind die gemeinnützigen Vereine bei ihrer Arbeit dringend angewiesen.