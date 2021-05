In Düsseldorf hat sich nach einer riskanten Straßenbahn-Aktion ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild)

Düsseldorf: Mann geht über Gleisbett – nach riskanter Straßenbahn-Aktion schwebt er in Lebensgefahr

Düsseldorf. Diese riskante Aktion in einem Gleisbett der Straßenbahn in Düsseldorf hätte einen jungen Mann (29) fast sein Leben gekostet. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Am späten Montagabend wollte der 29-Jährige auf der Wehrhahnbrücke in Düsseldorf mal eben über die Gleise gehen.

Düsseldorf: Furchtbarer Straßenbahn-Unfall! Mann schwer verletzt

Er stieg über die Verbindungskupplung zwischen zwei Waggons der U71 in Richtung Innenstadt. Doch als er sich gerade zwischen den Waggons befand, fuhr die Straßenbahn an!

Der Düsseldorfer wurde dabei zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante gezogen. „Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu“. gab die Polizei bekannt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort sicherte die Polizei Düsseldorf die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Oberbürgermeister ist Stephan Keller (CDU)

