In einer Schule in Kasan (Russland) kam es am Dienstag zu einer schlimmen Bluttat.

Kasan: Attentat auf Schule in Russland - mehrere Schüler erschossen

Schreckliche Bluttat in Kasan (Russland)!

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, wurden in der Stadt Kasan mindestens elf Menschen bei einem Schusswaffen-Angriff getötet: darunter acht Schüler und eine Lehrkraft.

Kasan: Angriff auf Schule schockt Russland

Zudem seien mindestens zehn weitere Personen verletzt worden. Einige von ihnen wurden bereits in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei habe bereits einen 19-Jährigen festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti. Ein weiterer Täter soll von Polizisten in der Schule erschossen worden sein.

Ob es noch weitere Schützen gab, ist noch nicht bekannt. Auch über ein mögliches Tatmotiv oder weitere Hintergründe gibt es bislang keine Informationen.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei stürmte die Schule in Kasan und nahm mindestens einen Jugendlichen fest. Foto: dpa

Kasan (Russland): Explosion an Schule

Medien in Russland berichten zudem, dass es an der Schule in Kasan zu einer Explosion gekommen war. Welchen Schaden diese Explosion verursacht hat, ist bislang unklar.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Schüler von Spezialeinheiten der Polizei aus der Schule und in einem benachbarten Kindergarten gebracht wurden. Zudem sprangen Schüler auf der Flucht vor den Tätern aus der dritten Etage des Schulgebäudes. Mehrere Einsatzwagen der Polizei sowie mehrere Krankenwagen fuhren mit Blaulicht vor das Gymnasium.

Zunächst standen noch einige Schaulustige vor dem Gebäude. Anschließend wurde die Schule weiträumig gesperrt.

Kasan: Metropole an der Wolga

Kasan liegt im Südwesten von Russland etwa 700 Kilometer östlich von Moskau. Die Metropole an der Wolga ist die Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan.

In Russland waren die Schüler erst am Dienstag aus ihren Ferien gekommen. Gleich am ersten Schultag führten die Täter ihr schreckliches Attentat durch. (dhe)