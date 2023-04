Düsseldorf: Eskalation in Luxus-Hotel ++ Schwerbewaffnete Polizisten und Hubschrauber im Einsatz

Riesen-Aufregung im Hyatt-Hotel in Düsseldorf am Samstagnachmittag (16. April). In dem Luxushotel auf der Speditionstraße im Düsseldorfer Medienhafen ist nach offiziellen Angaben ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert. Die Polizei Düsseldorf rückte mit einem Großaufgebot an, nachdem ein Zeuge einen Schuss gemeldet hatte, berichtet „T-Online“.

Dabei kamen dutzende schwerbewaffnete Beamte, Diensthunde und auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Gerüchte um einen Schusswechsel in der Lobby des Hotels wies die Polizei zurück.

Düsseldorf: Fäuste fliegen im Luxushotel

Die Beamten bestätigten jedoch eine wüste Schlägerei in der Lobby des Hotels. Dabei gingen mehrere Möbel zu Bruch. Einer der Streithähne wurde durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt. Das Opfer der Schlägerei kam nach einer ersten Behandlung vor Ort ins Krankenhaus.

Die Polizei Düsseldorf ging schließlich dazwischen und konnte vier beteiligte Personen vorläufig festnehmen. Andere Beteiligte hatten jedoch die Flucht ergriffen. Die Beamten setzten unter anderem einen Hubschrauber ein, um nach den Flüchtigen zu fahnden.

Polizei ermittelt nach Streit in Luxus-Hotel

Wegen der Gerüchte um einen möglichen Schusswechsel hatten die Beamten das Luxushotel in schwerer Montur mit Helmen und Maschinenpistolen betreten. Entsprechende Hinweise auf Schüsse hatte es allerdings nicht gegeben. Über den mutmaßlichen Auslöser und Hintergründe des Streits gibt es bislang keine Informationen. Ebenso unklar ist, ob einer der flüchtigen Angreifer ausfindig gemacht werden konnte.

Das Hyatt-Hotel in Düsseldorf gilt als eines der modernsten und luxuriösesten Hotels in Düsseldorf. Hier hat unter anderem die deutsche Fußballnationalmannschaft bei Länderspielen in der Umgebung bereits mehrfach übernachtet. (mit dpa)