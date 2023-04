Flughafen Düsseldorf: Irres Angebot! Bei diesem Ticket-Preis müssen Passagiere zwei Mal hinsehen

Die USA und Island sind beliebte Reiseziele, oftmals aber zu teuer für viele Menschen. Doch vom Flughafen Düsseldorf aus können Urlauber für wenig Geld in den beiden Ländern reisen.

Ab dem 8. Juni ist es mit der Billig-Airline „Play Flüge“ möglich, vom Flughafen Düsseldorf für einige Hundert Euro entweder nach Island oder Amerika zu fliegen. Doch so billig die Reise auch ist, so hat es auch einige Nachteile für Urlauber.

Flughafen Düsseldorf: Billigflüge zu beliebten Reisezielen

Bei diesen Ticket-Preisen fallen viele Urlauber vom Glauben ab! Doch sie sind tatsächlich echt. Ab dem 8. Juni haben Reisende vom Flughafen Düsseldorf die Möglichkeit, für einige hundert Euro nach Amerika oder Island zu fliegen. Beliebte Reiseorte, für die man bei einigen Fluggesellschaften schon mal mehr als 1.000 Euro zahlen muss. So aber nicht bei dem Unternehmen „Play“.

Die Airline mit Sitz in der isländischen Stadt Hafnarfjörður wurde 2019 gegründet und bietet bereits von Berlin Billig-Flüge an. Bald ist es dann auch in Düsseldorf möglich, dreimal wöchentlich bis zum 28. Oktober nach Island zu fliegen und von dort dann nach Baltimore, Boston, New York oder Washington D.C. weiter geflogen zu werden.

Ab dem 22. Juni soll es dann zudem auch eine Verbindung nach Toronto geben, berichtet die „Rheinische Post“ auf Aussage des Düsseldorfer Flughafens. Direktflüge in die USA gibt es allerdings nicht. Die Passagiere müssen dabei immer über Island reisen. Ein Ticket nach Reykjavik-Keflavik gibt es bereits ab etwa hundert Euro pro Person. So könnte ein Hin- und Rückflug von Düsseldorf nach New York bereits ab 325 Euro gebucht werden.

Für Hunderte Euro nach Island oder in die USA

Da werden sich sicherlich viele Fragen, wie sich das für die Gesellschaft denn rentiert. „Der Grund für unsere günstigen Flugpreise ist folgender: Play bietet Transatlantikflüge zwischen Europa und den USA an, mit Island als zentralem Knotenpunkt. Durch unseren Hub in Island können wir zwischen Europa und USA Schmalrumpfflugzeuge einsetzen, was besonders treibstoff- und kosteneffizient ist“, erklärt Birgir Jonsson, Geschäftsführer von Play, gegenüber der „Rheinischen Post“. 2022 wurden insgesamt 789.151 Passagiere auf mehr als 5400 Flügen befördert. Ab 2023 werden dann auch Flüge vom Flughafen Düsseldorf dazukommen.

Wie sieht dann so eine Reise in die USA aus? In dem Bericht wird ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Ein Reiseblogger ist von New York über Island nach Berlin geflogen. Jedoch nicht vom John F. Kennedy-Flughafen, dem größten Verkehrsflughafen in New York, sondern am Stewart International Airport, da Play nur diesen anfliegt. Der liegt 130 Kilometer nördlich von Manhattan. Die Passagiere wurden mit einem Bus zum Hauptflughafen gebracht.

Er habe 177 Euro inklusive Sitzplatzreservierung bezahlt, dazu noch ein Handgepäckstück reserviert und für eine Reiseversicherung gezahlt. Für Speise und ein Getränk kamen noch 13 Euro dazu, die nur kostenpflichtig angeboten werden. Doch der Blogger war vom Angebot enttäuscht. Dafür habe ihm die Beinfreiheit gefallen und der schnelle Check-In. Diese ist bei „Play“ allerdings nur online möglich, über einen Browser und nicht in der App, wie bei klassischen Fluggesellschaften. Dafür muss zudem ein Profil erstellt werden. Viele Vor- und Nachteile also für die Billigflüge in den USA oder nach Island. Aber für den ein oder anderen Urlauber ist das sicherlich eine einmalige Gelegenheit, die beliebten Reiseziele für wenig Geld zu bereisen.