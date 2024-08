Flughafen Köln/Bonn: Fast 3.000 Euro für Flug nach Berlin? Neue Angebote machen Passagiere fassungslos

Die Strecke von Köln nach Berlin ist wohl einer der beliebtesten Flüge am Flughafen Köln/Bonn. Ein neues Angebot macht jedoch sprachlos. Nicht nur gab es ein solches Angebot noch nie, der Hin- und Rückflug kostet zusammen auch stolze 3.000 Euro.

Am Flughafen Köln/Bonn soll bald ein neues Angebot eingeführt werden, wodurch es möglich sein soll, flexibel in die Hauptstadt zu fliegen. Ähnlich wie bei einem Taxi-Service können Kunden bei „Air Taxi Express“ ganz einfach einen Privatflug buchen, wie „Express.de“ berichtet.

Flughafen Köln/Bonn: Flug-Taxi als flexible Alternative

Mit dem neuen Flug-Taxi-Angebot will man insbesondere Geschäftskunden eine Alternative zu den unflexiblen Linienflügen bieten. Der Inhaber des Unternehmens, Peter Knappertsbusch, erklärt in einem Interview: „Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste kurzfristig Flugzeuge buchen können, ähnlich wie bei Uber, nur eben für Flugzeuge.“

Auf der Website des Unternehmens „Air Taxi Express“ werden bereits einige Flüge von dem Flughafen Köln/Bonn angeboten. Mit einer erstaunlichen Reisedauer von 2:19 von Köln nach Berlin ist das Angebot wirklich verlockend. Jedoch hat das private Flug-Taxi auch seinen Preis. Und der ist nicht gerade gering.

In einer Recherche von „Express.de“ wurden mehrere Flüge von dem Flughafen Köln/Bonn nach Berlin mit flexiblen Abflugzeiten gefunden. Auf der Website des Unternehmens kostet der Flug pro Strecke aber auch 1.369,57 Euro. Wer also einen Hin- und Rückflug nach Berlin buchen möchte, muss stolze 2.700 Euro zahlen.

Hin- und Rückflug kostet 2700 Euro

Jedoch erhalten die Kunden dafür auch einen Privatflug, anstatt eines der überfüllten Flugzeuge am Flughafen Köln/Bonn nehmen zu müssen. Knappertsbusch erklärt: „Aufgrund der Gewichtsbeschränkung rechnen wir in der Praxis damit, dass wir in der Regel mit zwei Personen plus Handgepäck fliegen werden.“

In Zukunft will das Unternehmen aus NRW aus fünf Standorten in Deutschland operieren. Neben dem Flughafen Köln/Bonn soll das Unternehmen auch in Berlin, Hamburg, Stuttgart und München vertreten sein. Ob „Air Taxi Express“ mit dem Flug-Taxi den erhofften Erfolg erreichen wird, bleibt noch abzuwarten.