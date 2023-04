Deutschlandticket in NRW: Panne direkt am ersten Verkaufstag – „Vorsorglich abgeschaltet“

Am Montag (2. April) ist in Deutschland der große Vorverkauf des Deutschlandticktes, oder auch 49-Euro-Ticket genannt, gestartet. Beim 9-Euro-Ticket war der Ansturm im letzten Jahr immens. Der Run auf den Nachfolger hielt sich dagegen in Grenzen – zumindest in Dortmund.

Und das war wohl auch besser so. Denn die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke DSW21 hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Denn offenbar konnten sich noch nicht alle Kunden ein Ticket sichern.

Deutschlandticket in NRW: Technische Panne in Dortmund

Ein kleines technisches Problem machte beim Ticketvorverkauf der DSW21 zu schaffen: „Wir haben in den Tagen vor dem Verkaufsstart in einer Testumgebung der DSW21-App umfangreiche Probekäufe durchführen lassen. Dabei fiel auf, dass der Ticketverkauf auf Geräten mit dem Apple-Betriebssystem iOS nicht stabil lief“, erklärt Verkehrsvorstand Ulrich Jaeger. „Deshalb haben wir die Funktion zunächst vorsorglich abgeschaltet. Unser IT-Partner arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Der Fehler ist bereits identifiziert und wird aktuell behoben.“ DSW21 geht davon aus, dass die App nach Ostern über ein automatisches Update im Hintergrund dann auch auf Apple-Geräten reibungslos funktionieren wird.

Doch so lange müssen Kunden gar nicht warten. Zum einen besteht die Möglichkeit das Ticket online über das Abo-Portal meinabo.dsw21.de/de oder in der DOtick-App zu kaufen. Letztere funktioniert auch auf iOS-Geräten zuverlässig und steht in den gängigen App-Stores kostenfrei zum Download bereit. Und dann wäre da noch die altmodische Variante, also einfach bei einer der Verkaufsstellen vorbeizukommen.

Noch Fragen? HIER kriegst du Antworten

Dieses Angebot nutzen offenbar auch viele Dortmunder. Bereits am Montag verkaufte die DSW21 bis 14 Uhr rund 1.500 Deutschlandtickets. Um dem Andrang gerecht zu werden, traf das Verkehrsunternehmen bereits umfangreiche Maßnahmen im Vorfeld. Insbesondere die Maßnahme, neben den Kunden Centern an der Kampstraße, in Hörde und in Castrop-Rauxel am „Haltepunkt“ in der Stadtbahnhaltestelle „Kampstraße“ sowie auf der Verteilerebene der Haltestelle Reinoldikirche temporär zwei zusätzliche Beratungsstellen einzurichten, erwies sich auf Anhieb als goldrichtig.

Noch mehr News:

Denn offenbar haben noch immer viele Anwohner in Dortmund Fragen rund um das 49-Euro-Ticket. Antworten bekommen sie im persönlichen Beratungsgespräch oder auch auf bus-und-bahn.de/deutschlandticket, dort gibt es einen umfangreichen FAQ-Katalog. Das Wichtigste hier vorab: Das Deutschlandticket ist für Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr bundesweit gültig. Das Abo kann monatlich gekündigt werden und gilt ab dem 1. Mai.