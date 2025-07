Barbara Wussow über Panne am Set vom „Traumschiff“- es geschah an ihrem ersten Tag

Die Besetzung der ZDF-Sendung „Traumschiff“ ist mittlerweile ein eingespieltes Team. Neben Kapitän Florian Silbereisen, sind auch Schauspielerin Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes sowie Daniel Morgenroth und Harald Schmidt mit von der Partie. Doch am Set läuft nicht immer alles, wie geplant.

„Traumschiff“: Barbara Wussow erinnert sich an Panne

Barbara Wussow erinnert sich lebhaft an ihren ersten Auftritt auf dem Traumschiff im Jahr 2017. Die Dreharbeiten fanden auf den Kapverdischen Inseln statt, doch sie wurde auf die falsche Insel, Sal, geflogen. Statt zum Schiff zu gelangen, verbrachte sie einen Tag dort mit ihrer Kostümbildnerin. Ein Steward, Angel, ermutigte Barbara: „You are a strong woman, you can do it.“ Trotz Zweifel kletterte Wussow die Leiter hinauf. Für ihren ersten Auftritt auf dem Traumschiff wurde diese Szene später nachgestellt. Dabei fand der Dreh in einem Hafen bei Tageslicht statt.

2018 strahlte das ZDF ihre erste Folge als „Das Traumschiff: Malediven“ aus. Die abenteuerliche Ankunft bleibt unvergessen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.