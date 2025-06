„Traumschiff“: Prominenter Zuwachs – „Es war immer mein Wunsch“

Florian Silbereisen freut sich über eine neue Kollegin beim Traumschiff. Die Schauspielerin Isabell Horn, bekannt aus GZSZ, wird demnächst an seiner Seite spielen. Sie übernimmt eine Rolle in der beliebten ZDF-Reihe und steht als Teil der Crew vor der Kamera. Für Horn geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Es war immer mein Wunsch, hier einmal mitzuspielen“, sagt sie im Interview mit „Bild“.

Horn lebte mit ihrem Partner Jens und ihren zwei Kindern zuletzt in Schweden. Die Familie genoss das ruhige Leben in der Natur. „Wir hatten in Schweden als Familie eine wunderbare Zeit“, erzählt sie. Die Kinder lernten Schwedisch und erlebten ein neues Land. Die Zeit im Norden schweißte die Familie noch enger zusammen.

Florian Silbereisen bekommt Traumschiff-Verstärkung

Doch trotz der Idylle fehlte etwas Entscheidendes: die Nähe zur Familie. „Unsere Eltern werden nicht jünger“, erklärt Horn. Sie wollte, dass die Großeltern ihre Enkel aufwachsen sehen. Deshalb kehrten sie Ende 2024 zurück nach Deutschland – genauer gesagt nach Berlin.

Kurz nach der Rückkehr meldete sich das ZDF. Horn bekam das Angebot, beim Traumschiff mitzuspielen. „Kaum hatten wir angekündigt, zurückzukommen, kam das Angebot“, erzählt sie. Seitdem steht sie für die Folge „Das Traumschiff – Afrika: Madikwe“ vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2025 geplant.

Damit erweitert sich das Traumschiff-Team rund um Florian Silbereisen um ein neues Gesicht. Isabell Horn bringt nicht nur TV-Erfahrung, sondern auch viel Begeisterung mit. Das Traumschiff bleibt also spannend – mit frischem Wind an Bord und bekannten Stars wie Silbereisen. Für Horn beginnt damit ein neues Kapitel auf dem Traumschiff.

