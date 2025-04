Judith Williams auf dem „Traumschiff“ – erst am Set wurde ihr alles klar!

Das Traumschiff sticht wieder in See! In der Osterfolge „Das Traumschiff – Miami“ navigiert Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (43), sein Schiff in den glitzernden Hafen von Miami. Doch die Reise bringt nicht nur paradiesische Ausblicke, sondern auch emotionale Höhen und Tiefen. Mit an Bord sind Stars wie Atze Schröder (59), Manuel Cortez (45), Judith Williams (53) und viele mehr!

Über ihre aufregende Zeit auf hoher See hat Judith Williams mit uns nun gesprochen.

„Traumschiff“: Judith Williams im Exklusiv-Interview

Redaktion: Bist du selbst „Traumschiff“-Zuschauerin, oder hast du erst durch deine Rolle richtig reingefunden?

Judith Williams: Ja, also ich glaube, ich bin der größte „Traumschiff“-Fan, den es überhaupt gibt! Ich kenne niemanden, der es mehr liebt als ich. Eigentlich liebt es meine ganze Familie. Dort werden ganz normale Geschichten aus dem echten Leben erzählt, und das ist einfach toll, um vom Alltagsstress abzuschalten. Das begleitet uns schon, seit unsere Kinder ganz klein sind. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf Mallorca, bei dem es nur geregnet hat. Wir hatten alle Kartenspiele und Monopoly schon durch. Also fragten wir uns: „Was können wir noch Schönes machen?“ Dann haben wir angefangen, das „Traumschiff“ zu streamen, jeden Tag eine Folge. Das war für die Kids und für uns ein echtes Highlight. Seitdem ist das „Traumschiff“ in unserer Familie Kult.

Wie war die Erfahrung am Set für dich? Und was nimmst du persönlich mit?

Es war einfach wunderschön! Man betritt das Set und hat sofort das Gefühl, als wäre man nie woanders gewesen. Das war wirklich unglaublich. Viele kannte ich ja schon lange: Barbara Wussow, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, unseren Staff-Kapitän. Ich wusste, dass Daniel ein toller Schauspieler ist, aber erst am Set habe ich realisiert, wie vielseitig er ist. Er ist ja auch ein begnadeter Sänger und tritt oft mit seiner Frau auf.

Aber so intensiv zusammenzuarbeiten, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und man kann wirklich sagen: Das Traumschiff ist eine Familie. Das Team ist unglaublich herzlich. Diese Wärme strahlen Barbara Wussow, Florian Silbereisen und Daniel aus, und sie setzt sich bis ins gesamte Team fort, vor und hinter der Kamera. Es war ein großartiges Erlebnis, dabei sein zu dürfen.

Habt ihr nach Drehschluss noch etwas mit den Kollegen unternommen?

Ja, natürlich! Wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben Karten gespielt, zusammen gegessen, getanzt und gelacht – genau so, wie man sich das auf einem echten Traumschiff vorstellt. Und Daniel hat uns ein besonderes Geschenk gemacht: Er hat ein wunderschönes Konzert gegeben! Mit seiner Ukulele und Gitarre hat er Lieder vorgetragen, und wir sind alle in den Entertainment-Saal gegangen. Das war einfach magisch.

Hinter den Kulissen ist das ‚Traumschiff‘ genauso wunderschön wie vor der Kamera, wenn nicht sogar noch schöner!

Hat Florian Silbereisen denn auch was performt?

Nicht bei dieser Reise, aber ich weiß, dass Florian das schon öfter gemacht hat. Eigentlich haben wir die ganzen Tage nur gelacht! Mein Mann war auch dabei, und das ging morgens beim Frühstück los und hörte erst abends auf.

Beim Drehen allerdings herrscht absolute Professionalität. Man merkt sofort, dass hier echte Profis am Werk sind. Alle sind hochkonzentriert, und wir hatten eine fantastische Regisseurin. Es war eine perfekte Mischung aus höchster Professionalität und unglaublich viel Spaß und Gelassenheit nach Drehschluss.

Gibt es am Set ungeschriebene Gesetze oder Rituale, die nur „Traumschiff“-Insider kennen?

Ja, da gibt es einige, aber die darf ich natürlich nicht verraten. Sonst wären es ja keine Insider-Geheimnisse!

Für euch ging es diesmal nach Miami. Was ist dein absolutes Reiseziel?

Oh je, ich habe so viele Reiseziele! Ich möchte unbedingt einmal nach Japan, das fasziniert mich enorm. In Miami war ich schon oft und liebe die Vielfalt der Kultur. Die Stadt ist so bunt, und der kubanische Einfluss macht sie noch spannender – nicht nur in der Musik, sondern auch in der Küche.

Aber es gibt noch so viele Orte, die ich entdecken möchte! Ich war zum Beispiel noch nie in Thailand oder Dubai. Diese Reiseziele stehen definitiv noch auf meiner Liste.

Welche drei Dinge dürfen auf einer Kreuzfahrt bei dir auf keinen Fall fehlen?

Erstens: Fantastische Bücher! Ich lese unglaublich viel, vor allem Business-Bücher, weil mich das einfach am meisten interessiert.

Zweitens: Jemand, mit dem man gut Karten-, Brettspiele oder Schach spielen kann. Unsere Familie liebt es zu spielen – von „Mensch ärgere dich nicht“ über Schach und Backgammon bis hin zu italienischen Kartenspielen, die kaum jemand kennt, aber wir eben schon!

Drittens: Eine innere Gelassenheit. Zu wissen, dass jetzt die Zeit ist, um durchzuatmen. Dann kann nichts schiefgehen – dann passiert nur Wunderbares.

Das ZDF zeigt das „Traumschiff – Miami“ mit Judith Williams & Co. am Ostersonntag (20. April) um 20.15 Uhr.