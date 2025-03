Florian Silbereisen meldet sich vom „Traumschiff“: Der Anlass ist ganz besonders

Schlagerliebling Florian Silbereisen (43) meldet sich vom „Traumschiff“! Der Grund? Eine ganz besondere Kollegin feiert Geburtstag. In Neuseeland ist der 43-Jährige als Kapitän Max Parger für das ZDF unterwegs. Doch lange hat man nicht viel von ihm gehört.

Nach einem vollen Terminkalender und endlosen Schlagershows gönnt sich Silbereisen eine TV-Pause. Nach den „Schlagerchampions“ im Januar verkündete er gegenüber „Bild“: „Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause.“ Doch faul ist er keineswegs!

Florian Silbereisen mit besonderen Grüßen aus dem Traumschiff

Zuletzt unterbrach Florian sogar seinen Dreh in Neuseeland. Der Anlass: DJ Ötzis „Mountain Mania“ in Berlin. Doch jetzt ist er zurück am Set, und die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren. Am Freitag (28. März) ging es dann ans Feiern: Barbara Wussow, bekannt als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, wurde 64 Jahre jung.

Florian ließ es sich nicht nehmen, seiner Kollegin persönlich und via Instagram zu gratulieren. Strahlender Sonnenschein, ein Selfie und ein herzlicher Post: „Wir gratulieren unserer Hoteldirektorin ganz herzlich zum Geburtstag und feiern alle zusammen auf dem Traumschiff.“

Wo genau Barbara ihren Ehrentag verbringt, bleibt geheim. Doch das Wetter ist perfekt, und sie genießt es im sommerlichen Outfit. Dazu gab’s noch einen Präsentkorb vom Kapitän höchstpersönlich.

Die nächste „Traumschiff“-Episode läuft am Montagabend (31. März) um 20:15 Uhr im ZDF. Diesmal geht die Reise nach Phuket.