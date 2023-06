Jeder Berufspendler kennt es: Wenn die Deutsche Bahn im Ruhrgebiet und darüber hinaus pünktlich und nach Plan fährt, dann ist das gut für die Pumpe und sorgt für einen entspannten Einstieg in den Tag. Sobald der Ist-Fahrplan allerdings vom Soll-Fahrplan abweicht und dadurch wichtige Anschlüsse an Knotenpunkten nicht erreicht werden können, wird der Stress-Level enorm angehoben.

Wie die Deutsche Bahn angekündigt hat, wird es ab Freitag (23. Juni) zu einer Erhöhung des Berufspendler-Stress-Levels kommen. Pünktlich zum Start der NRW-Sommerferien gibt die Bahn eine Erneuerung der Eisenbahnbrücken im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Oberhausen bekannt.

Deutsche Bahn investiert im Ruhrgebiet fast 14 Millionen Euro

Im Zeitraum vom 23. Juni (21 Uhr) bis zum zum 30. Juni (21 Uhr) werden für 14 Millionen Euro drei Eisenbahnbrücken zwischen dem Duisburger Hauptbahnhof und dem Oberhausener Hauptbahnhof erneuert. Konkret handelt sich dabei um die Erneuerung der Eisenbahnüberführungen Speldorfer Straße und Kewerstraße und die Ersetzung der Bahnbrücke über dem Ruhrkanal.

Außerdem finden Zeitgleich Arbeiten an der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen statt. Und das hat natürlich Folgen für alle Berufspendler und Bahnreisenden im Nah- und Fernverkehr.

Oberhausen: Mehrere Regionalexpresse ohne Halt

Die Züge der Linie RE 3 (eurobahn) werden über Essen Hbf umgeleitet, die Halte in Oberhausen Hbf und Essen-Altenessen entfallen. Bei der RE 5 (RRX, National Express) und RE 19 (VIAS) entfällt der Halt in Oberhausen Hbf.

Zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen-Sterkrade verkehren ersatzweise Busse. Die Linien RE 44 (RheinRuhrBahn), RB 32 (DB Regio) und RB 35 (VIAS) entfallen auf dem Abschnitt zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf und werden durch Busse ersetzt.

Oberhausen und Duisburg: Ausfälle im Fernverkehr

Im Fernverkehr werden die Züge der zweistündlich verkehrenden ICE-Linie Frankfurt–Köln–Duisburg–Amsterdam am 24. und 25. Juni umgeleitet, sodass der Halt in Oberhausen sowie bei einigen Zügen auch der Halt in Duisburg entfällt.

Vom 26. bis 30. Juni werden die Züge aufgrund weiterer Bauarbeiten zwischen Oberhausen und Emmerich zwischen Köln und Utrecht umgeleitet. Die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnheim entfallen.