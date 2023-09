Deutsche Bahn in NRW mit Hiobsbotschaft für Pendler: DIESE Linien fallen eine Woche lang aus

Die Deutsche Bahn in NRW hat schon wieder eine neue Hiobsbotschaft für alle Pendler. Grund dafür sind vorbereitende Arbeit für die Erneuerung der A1-Autobahnbrücke in Schwerte, die zu Einschränkungen im Bahnverkehr führen werden.

Die Arbeiten der Deutschen Bahn in NRW werden zwischen dem 15. September und dem 22. September durchgeführt. Außerdem bündelt die Bahn in dem Zeitraum Instandhaltungsmaßnahmen. Daher werden einige Linien wochenlang ausfallen.

Deutsche Bahn in NRW: Hier kommt es zu Zugausfällen

Weil die Autobahn GmbH die Autobahnbrücke auf der A1 auf Höhe der Rümerstraße in Schwerte erneuert, muss auch die Deutsche Bahn ihre Oberleitungen an den Gleisen unterhalb der Autobahnbrücke anpassen. Der genaue Zeitraum für die vorbereitenden Arbeiten ist von Freitag, 15. September ab 21 Uhr bis Freitag, 22. September um 21 Uhr.

Zusätzlich nutzt die Stadt Schwerte die Zeit, in der zwischen Unna und Schwerte keine Züge fahren können, um weiter an der Straßenbrücke „Kirschbaumsweg“ in Schwerte zu arbeiten. Deshalb kommt es zu folgenden Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr.

Deutsche Bahn in NRW: Hier gibt es Ausfälle im Regionalverkehr

Die Züge der Linie RE 7 (National Express) zwischen Schwerte (Ruhr) und Unna entfallen. Als Ersatz werden Busse angeboten. Auf der Linie der RE 13 (Eurobahn) fallen die Züge zwischen Hamm Hbf und Hagen Hbf ebenso aus. Als Ersatz stehen die Züge der Linien RE7 sowie der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Unna und Schwerte zur Verfügung.

Auch die Züge der Linie RB 53 (DB Regio) zwischen Dortmund Hbf und Iserlohn fallen aus. Ersatzweise werden Busse mit allen Halten sowie Schnellbusse zwischen Dortmund und Schwerte (ohne Halt zwischen Schwerte und Iserlohn) fahren.

Des Weiteren entfallen auf der Linie der RB 59 (Eurobahn) die Halte zwischen Dortmund Hbf und Unna. Auch hier verkehren Busse als Ersatz.

Deutsche Bahn in NRW: Hier gibt es Ausfälle im Fernverkehr

Im Fernverkehr werden die Züge der ICE-Sprinterlinie Bonn–Köln–Berlin sowie der ICE-Linie Bonn–Köln–Wuppertal–Dortmund–Hannover­–Berlin umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um rund 10 Minuten. Zu beachten ist, dass die Züge ab Bonn bzw. Köln in Richtung Berlin 10 Minuten früher abfahren.

Auch die beiden verkehrenden Zugpaare via Schwerte und Unna der IC-Linie Frankfurt–Siegen–Hamm–Münster werden umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dabei für Reisende um rund 20 Minuten. Durch die Umleitung werden die Züge nicht in Schwerte und Unna halten können.