Bahn in NRW: Bauarbeiten beginnen – auf DIESEN Strecken müssen Pendler Geduld mitbringen

Bei der Bahn in NRW beginnen ab Dienstag (5. September) Bauarbeiten auf einigen Gleisen. Dadurch kommt es auf bestimmten Strecken bis einschließlich Montag (11.September) zu Umleitungen sowie Zugausfällen. Pendler sollten sich vorab über ihre Route informieren, denn sie müssen auf diesen Strecken besonders viel Zeit – und damit Geduld – mitbringen.

Bahn in NRW: Umleitungen und Ausfälle der S19

Aufgrund von Weichenarbeiten werden am Montag (11. September) im Zeitraum von 00.15 Uhr bis 02.45 Uhr einzelne Züge der Straßenbahn-Linie S19 zwischen Hennef (Sieg) und Au (Sieg) ausfallen. Als Ersatz stellt die Deutsche Bahn Busse bereit, die auf der Strecke verkehren werden.

Ebenfalls am Montag (11. September) kommt es bei der Linie S19 zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr aufgrund von Leit- und Sicherungstechnikarbeiten zu Umleitungen und Ausfällen. Betroffen sind die Zwischenhalt Köln Frankfurter Straße – Köln Messe/Deutz sowie Köln Hbf – Köln-Ehrenfeld.

Die Züge (Abfahrt 0.12 Uhr und Abfahrt 0.42 Uhr ab Troisdorf) werden von Köln Frankfurter Straße bis Köln Messe/Deutz sowie von Köln Hbf bis Köln-Ehrenfeld umgeleitet. Die Halte in Köln Trimbornstr. und Köln Hansaring werden aufgrund der Umleitungen entfallen.

Bahn in NRW: Ausfälle der S23

Durch Vorarbeiten an der Elektronik fallen mehrere Züge der Linie S 23 in

verschiedenen Abschnitten zwischen Euskirchen und Bonn Hbf aus. Dabei wird die Linie S23 im Zeitraum von Freitag (1. September) ab 20.30 Uhr bis Mittwoch (27. September) um 00.45 Uhr nur stündlich zwischen Meckenheim und Bonn Hbf fahren. Als Ersatz stehen Busse in verschiedenen Abschnitten zwischen Rheinbach/Meckenheim und Bonn Hbf bereit. Fahrgäste werden aber zusätzlich darum gebeten, alternativ auch die ÖPNV-Linie 800 zwischen Rheinbach und Bonn Hbf zu nutzen.

Bahn in NRW: Schienenersatzverkehr bei S3 und S9

In der Nacht von Dienstag (5. September) auf Mittwoch (6. September) kommt es zwischen 22.30 und 5.30 Uhr zu Gleiserneuerung. Für die Strecken zwischen Essen Hbf und Hattingen (Ruhr) Mitte sowie zwischen Essen-Steele und Essen West ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Abfahrtszeiten stehen auf dem Ersatzfahrplan.

Außerdem werden die meisten S-Bahnen der Linie S 3 (Oberhausen – Hattingen) zwischen Essen Hbf und Hattingen (Ruhr) Mitte durch Busse ersetzt. Auch werden mehrere S-Bahnen der Linie S 9 (Haltern am See/Recklinghausen – Hagen) zwischen Essen-Steele und Essen West durch Busse ersetzt. Beachtet werden sollten die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse.

Auch zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf wird es von Samstag (9. September) ab 5.30 Uhr bis Montag (11. September) um 6.00 Uhr eine Gleiserneuerung geben. Dabei kommt es zu Umleitungen und Ausfällen der Zwischenhalte Gelsenkirchen Hbf – Duisburg Hbf und zusätzlichen Stopps in Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.

Die Züge dieser Linie in Richtung Mönchengladbach werden von Gelsenkirchen Hbf über Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf (zusätzliche Halte) bis Duisburg Hbf umgeleitet. Die planmäßigen Halte in Essen Hbf und Mülheim (Ruhr) Hbf werden aber entfallen.