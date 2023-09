Deutschlandticket: Können Kunden bald auch für 49 Euro in DIESES Land fahren? Verkehrsminister macht Hoffnung

Das Deutschlandticket gibt es nun schon seit ein paar Monaten und anscheinend kommt es auch über die Grenzen von Deutschland gut an. Denn ein Nachbarland hegt jetzt ähnliche Pläne.

+++ Deutsche Bahn greift hart durch – für SIE wird es jetzt brenzlig +++

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will deshalb eine Vereinbarung treffen, durch die das Deutschlandticket auch über die Landesgrenzen hinaus gelten könnte. Zunächst nur in einem Nachbarland und perspektivisch sogar in ganz Europa.

Deutschlandticket: Für 49 Euro bis nach Frankreich?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron strebt nun ebenfalls ein landesweites Nahverkehrsticket nach deutschem Vorbild an. „Ich habe den Verkehrsminister gebeten, dies mit den Regionen auf den Weg zu bringen, die sich beteiligen wollen“, gab der Staatschef in einem YouTube-Video bekannt.

Auch interessant: Deutschlandticket: Irre Statistik enthüllt – so viele Abos sind bereits gekündigt

Dazu soll sich nun ein runder Tisch zusammenfinden. Macron ist äußerst optimistisch: „Wir könnten schon in den nächsten Monaten ein solches Angebot haben“. „Für die Umwelt und die Kaufkraft wollen wir ein Zugticket anbieten“, meldete sich auch der französische Verkehrsminister Clément Beaune über Twitter.

Kritik an Plänen aus Frankreich und Deutschland

Deutschlands Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erfreuen Macrons Pläne. Er würde sich daher wünschen, wenn beide Länder gemeinsame Sachen machen würden. Er hoffe, das Deutschlandticket werde „auch künftig grenzüberschreitend anerkannt zwischen Frankreich und Deutschland sowie perspektivisch für ganz Europa“.

Mehr News:

Dem könnte allerdings gegenüberstehen, dass die Regionen in Frankreich die Preise für den öffentlichen Verkehr selbst festlegen. Und viele reagierten auf Macrons Vorschlag bereits am Dienstag (5. September) mit Kritik. Ähnliches Problem wie in Deutschland: Wer soll das Ticket finanzieren? Und sogar aus Deutschland kommt Kritik, denn zunächst müsste auch die Finanzierungsfrage in Deutschland geklärt sein, so NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

Bis hierhin kommst du schon mit dem Deutschlandticket

Bis es eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich – oder auch nur innerhalb Frankreichs gibt – wird es wohl noch eine Weile dauern. Wie gut, dass du auch schon jetzt in bestimmte Grenzgebiete mit dem Deutschlandticket fahren kannst. Richtung Frankreich sind das die Orte Weißenburg und Lauterburg im Elsass, nach Österreich die Stadt Salzburg, in die Schweiz Schaffhausen und Arnheim in den Niederlanden. (mit afp und dpa)