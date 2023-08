Deutsche Bahn in NRW: Bitter für Reisende – HIER musst du viel mehr Zeit einplanen

Wer als Pendler zur Arbeit mit der Deutschen Bahn in NRW unterwegs ist, wird sich jetzt auf gravierende Änderungen gefasst machen müssen. Denn die Bahnstrecke zwischen Dülmen und Recklinghausen Süd muss im August für eine ganze Woche gesperrt werden.

Der Grund? Auf der A43 werden im Zuge des Ausbaus der Autobahn gleich zwei Eisenbahnbrücken mit erneuert. Kunden der Deutschen Bahn in NRW müssen hier bald deutlich mehr Zeit einplanen, wenn sie von A nach B gelangen wollen.

Deutsche Bahn in NRW von Bauarbeiten betroffen

Vor allem für den Regionalverkehr werden die Arbeiten an den Eisenbahnbrücken Chaos bedeuten. Ab Freitag, 18. August, 21 Uhr, bis Freitag, 25. August, 21 Uhr, geht zwischen Dülmen und Recklinghausen Süd bahntechnisch erst mal nichts. Dies betrifft im Nahverkehr gleich vier wichtige Zug- und S-Bahn-Linien. Folgende Änderungen kommen auf Pendler zu:

RE 2 : Züge zwischen Dülmen und Wanne-Eickel Hauptbahnhof fallen komplett aus.

: Züge zwischen Dülmen und Wanne-Eickel Hauptbahnhof fallen komplett aus. RE 42 : Züge zwischen Dülmen und Gelsenkirchen beziehungsweise Essen fallen ebenfalls aus und werden für den genannten Zeitraum durch Busse ersetzt.

: Züge zwischen Dülmen und Gelsenkirchen beziehungsweise Essen fallen ebenfalls aus und werden für den genannten Zeitraum durch Busse ersetzt. S 2 : Die S-Bahnen fallen zwischen Recklinghausen Hauptbahnhof und Herne aus. Reisende müssen auf Busse ausweichen.

: Die S-Bahnen fallen zwischen Recklinghausen Hauptbahnhof und Herne aus. Reisende müssen auf Busse ausweichen. S 9: Die S-Bahnen fallen zwischen Haltern am See und Gladbeck West aus. Als Ersatz halten sie in Recklinghausen Hauptbahnhof und Herne.

Aber nicht nur im Regionalverkehr müssen sich Reisende auf Fahrplanänderungen gefasst machen. Auch Fernzüge sind von der Sperrung betroffen.

Fernverkehr wird umgeleitet

Aufgrund der Bauarbeiten müssen alle IC und ICE zwischen Münster und Gelsenkirchen umgeleitet werden. Der Halt in Recklinghausen entfällt, wie die Deutsche Bahn in einer Mitteilung am Dienstag (1. August) bekannt gibt.

Pendler müssen in der dritten und vierten Augustwoche viel Geduld mitbringen und deutlich mehr Zeit einplanen. Allein im Fernverkehr wird sich die Fahrzeit um satte 20 bis 40 Minuten verlängern. Durch den Schienenersatzverkehr im Regionalbereich wird es auch dort zu massiven Verzögerungen bei der Deutschen Bahn in NRW kommen.