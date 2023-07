Deutsche Bahn in NRW: Bitter für Reisende – HIER musst du deutlich mehr Zeit einplanen

Reisende, die in den kommenden Tagen auf den Service der Deutschen Bahn in NRW angewiesen sind, müssen sich auf einige Einschränkungen einstellen. Sowohl der Nah-, als auch der Fernverkehr sind betroffen.

Zugausfälle und Ersatzverkehr – darauf müssen sich Bahnreisende auf der Strecke zwischen Münster und Osnabrück einstellen. Der Zustand der Schieneninfrastruktur ist teilweise bedenklich und stellt ein Problem dar. Die Deutsche Bahn will diesen nun Schritt für Schritt erneuern und ausbauen.

Hier müssen Reisende der Deutschen Bahn in NRW mehr Zeit einplanen

Fast zwei Millionen Euro steckt die Deutsche Bahn in NRW in die Sanierung des Schienennetzwerkes zwischen Münster und Osnabrück. Auf einem vier Kilometer langen Streckenabschnitt sollen 4.500 Meter Bahnschienen erneuert sowie 5.000 Tonnen Schotter und 2.200 Schwellen ersetzt werden. Damit die Bauarbeiten zügig abgeschlossen werden, setzt man Großmaschinen wie einen Gleisumbauzug ein. Die Bauarbeiten legen stellenweise den Zugverkehr zwischen Münster und Osnabrück lahm.

Die Bauarbeiten dauern bis Freitag (4. August) 21 Uhr an. In diesem Zeitraum müssen sich Bahnreisende des Nah- und Fernverkehrs auf einige Einschränkungen einstellen. Die Linien RE 2 und RB 66 fallen zwischen den Haltestellen Münster (Westf) Hbf und Osnabrück Hbf aus, sodass auf den Schienenersatzverkehr umgestiegen werden muss.

Die Linien RE 78 und RB 71 werden zwar umgeleitet, doch müssen sich Reisende auch hier auf Einschränkungen einstellen. Zwischen Minden und Nienburg fällt der RE 78 aus, wird durch Busse ersetzt. Zwischen Herford und Kirchlengern wird die Linie RB 71 umgeleitet. Die Fahrzeiten werden entsprechend angepasst und der Halt in Hiddenhausen-Schweicheln entfällt, kann jedoch alternativ mit der Linie RB 61 angefahren werden.

Jegliche Züge des Fernverkehrs zwischen Münster und Osnabrück werden umgeleitet, die Reisezeit verlängert sich hier um circa 15 Minuten. Viele IC und ICE halten nicht in Münster und Osnabrück, sondern ersatzweise an umliegenden Bahnhöfen. Alle Ausfälle und Fahrplanänderungen können über Aushänge an den Bahnsteigen eingesehen oder über das Online-System der Deutschen Bahn abgerufen werden.