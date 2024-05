Deutsche Bahn: Kunden endlich mit Alternative! Konkurrent rüstet auf diesen beliebten Strecken auf

Lange Zeit hatte die Deutsche Bahn keinen ernstzunehmenden Konkurrenten im Schienenverkehr, sodass die Reisenden alles hinnehmen mussten. Verspätungen und Preiserhöhungen wurden einfach so geschluckt.

Jetzt sieht es aber so aus, als würde sich eine echte Alternative zur Deutschen Bahn anbahnen. Denn auf diesen beliebten Strecken in Deutschland hat dieser Konkurrent ordentlich aufgerüstet.

Deutsche Bahn: Flixtrain erweitert sein Angebot

Nach Informationen von „airliners“ hat Flixtrain sein Fernverkehrsangebot auf der Schiene erweitert. Der Konkurrent der Deutschen Bahn will im Sommer bereits 40 Prozent mehr Kapazitäten bieten als es noch im Jahr 2023 der Fall war.

Zusätzlich dazu hat Flixtrain auch die Frequenzen auf den bestehenden Verbindungen erhöht. Damit wird Flixtrain ab sofort bis zu sechsmal am Tag zwischen Berlin und Köln fahren und bis zu achtmal täglich zwischen Berlin und Frankfurt.

Deutsche Bahn: Flixtrain reagiert auf Inlandsflugverkehr

„Wir wollen mit Flixtrain die Mobilitätslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern“, sagte CEO und Mitgründer André Schwämmlein. „Wir sehen eine enorme Nachfrage nach einem alternativen Angebot auf der Schiene und reagieren mit unserem Angebotsausbau auf den bereits heute großen Erfolg, den wir mit FlixTrain haben.“

Mit der Erweiterung des Angebots reagiert Flixtrain auf den zurückgehenden Inlandsflugverkehr. Denn die Flüge innerhalb von Deutschland haben seit der Corona-Pandemie deutlich nachgelassen. Beispielsweise verkehrt auf der Verbindung zwischen Berlin und Köln/Bonn nur noch die Fluggesellschaft Eurowings, obwohl diese Verbindung lange zu den am stärksten geflogenen innerdeutschen Strecken gehörte.

Die Verbindung zwischen Frankfurt und Berlin wird nur noch von Lufthansa beflogen, beispielsweise an Freitagen mit 13 Verbindungen am Tag. Vor Corona war es aber noch so, dass auch Easyjet auf der innerdeutschen Verbindung im Einsatz war.

Für alle Reisenden, die beispielsweise mit dem Flixtrain nach Frankfurt reisen wollen, ist es wichtig zu wissen, dass der Flixtrain nicht am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt hält, sondern in Frankfurt (Süd). In Köln steuert Flixtrain den Hauptbahnhof an. Von und zu den jeweiligen Flughäfen bestehen aber diverse Busverbindungen.