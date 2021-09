Deutsche Bahn in NRW: DARAUF dürfen Reisende sich künftig freuen

Die Deutsche Bahn in NRW will zusammen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen Bahnhöfe von 52 Kommunen verschönern. (Symbolbild)

NRW. Bahnhöfe sollen schöner werden, hat die Deutsche Bahn in NRW beschlossen und will nun erste Maßnahmen zur Verschönerung einleiten.

Die Deutsche Bahn in NRW sowie die Landesregierung möchten, dass Reisende zukünftig ihre Reisen ein wenig mehr genießen können, und daher wird geplant, Räume und Flächen in und an Bahnhöfen bunt zu gestalten.

Deutsche Bahn in NRW: Bahnhöfe sollen schöner werden

Das Reisen mit der Bahn soll attraktiver werden. Doch wenn man sich so den einen oder anderen Bahnhof ansieht, möchte man am liebsten ganz schnell weg oder ganz woanders ankommen.

Das soll sich nun ändern, haben das Ministerium und die Deutsche Bahn beschlossen.

--------------------------------------------------------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

--------------------------------------------------------------------------

++++ Deutsche Bahn in NRW: Mann von S-Bahn mitgeschleift ++++

Deutsche Bahn in NRW: Ministerium und DB arbeiten zusammen, um Bahnhöfe attraktiver zu gestalten

„Zu diesem Zweck haben die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, und der Vorstandsvorsitzender der für die Bahnhöfe zuständigen DB Station&Service AG, Bernd Koch, heute im Hauptbahnhof Witten einen Letter of Intent (LOI) unterzeichnet“, wie ein Pressesprecher berichtet. Damit sollen mehr Menschen dazu bewegt werden, die Mobilität der Deutschen Bahn zu nutzen und somit einen Schritt für das Klima zu machen.

Deutsche Bahn in NRW: Manche Bahnhöfe sind leer, karg und langweilig. Doch das soll sich jetzt ändern! (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa | Holger Hollemann

„Wer freundlich empfangen wird, fühlt sich wohl. Das gilt auch beim Thema Mobilität. Unsere Bahnhöfe attraktiv zu gestalten, zu vernetzen und zu intelligenten Knotenpunkten zu entwickeln, ist unser Beitrag zur Mobilitätswende. Dies gelingt am besten in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Deren Vertreterinnen und Vertreter wissen, was die Menschen vor Ort brauchen, um sich am Bahnhof wohl und sicher zu fühlen. Wenn mehr Menschen die klimafreundliche Schiene sowie öffentlichen Nahverkehr, Fahrrad und Elektromobilität nutzen, gewinnen am Ende alle“, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn Station&Service AG, Bernd Koch.

Und auch die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach befürwortet diese Idee: „Bahnhöfe sind die Visitenkarten und die Eingangstore in unsere Städte und Gemeinden. Sie sollen Einladung für alle sein, die von außerhalb kommen oder sie tagtäglich aufsuchen, um mobil zu sein.”

--------------------------------------------------------------------------

Mehr Deutsche Bahn in NRW-Themen:

Deutsche Bahn in NRW: VRR plant für Montag kostenlose Fahrten – doch nur für SIE

Deutsche Bahn in NRW: Schreck für Passagiere und Zugführer – Bahn mit Steinen beworfen

Deutsche Bahn in NRW: Passagier greift Polizisten in den Schritt – dann eskaliert es völlig

--------------------------------------------------------------------------

Deutsche Bahn in NRW: 52 Kommunen werden bald verschönert

Für dieses Projekt sollen die Kommunen zusammen mit der DB neue Entwicklungsprojekte starten. „Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen Zuschüsse für die Sanierung aus dem städtebaulichen Fördertopf zur Verfügung. Je nach Bedarf kann damit neue, soziale Infrastruktur am Bahnhof entstehen. Beispiele wären bürgernahe Dienstleistungen wie Bibliotheken, neue Grünanlagen oder individuell gestaltete Kinderspielplätze“, wird weiterhin berichtet.

++++ Deutsche Bahn in Essen, Dortmund und Co.: Chaos zum Wochenstart im Ruhrgebiet – das müssen Pendler wissen ++++

In einem ersten Gespräch sollte die nähere Planung und Umsetzung 20 priorisierter Kommunen besprochen werden. Dabei handelt es sich um Bahnhofsgebäude, die überwiegend denkmalgeschützt sind, Leerstände aufweisen und im Städtebaufördergebiet liegen. Insgesamt werden 52 in NRW Kommunen an diesem Projekt teilnehmen. (ali)