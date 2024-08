Cranger Kirmes: Kurz vor der Eröffnung herrscht bittere Gewissheit

Am Donnerstag (1. August) startet die Cranger Kirmes. Doch leider steht die Eröffnung in Herne unter einem schlechten Stern. Der Wetter-Gott meint es nicht gut mit den Besuchern und sorgt für Unsicherheiten. Die Prognose verheißt nichts Gutes.

Cranger Kirmes startet regnerisch

Die Vorhersage von „wetter.com“ sieht eher mäßig aus für einen Tag auf der Cranger Kirmes. Am Morgen hält es sich noch bedeckt, doch der Regen wartet nur darauf, auf das Festgelände zu prasseln und die Besucher zu durchnässen. Wolkig und bei 18 Grad kann man zwar auf seine Jacke verzichten, doch trocken bleibt es sicher nicht.

Ab dem frühen Nachmittag ist mit leichten Schauern zu rechnen, die bis in die späten Abend- und Nachtstunden über Crange ziehen. Dazu steigen die Temperaturen auf 24 Grad. Zwar muss man sich da nicht warm anziehen, aber ein Regenschirm in der Tasche wäre nicht schlecht.

Cranger Kirmes: Bessere Aussichten kommen

Wenn es gut läuft, ziehen die schlimmsten Regenwolken immer knapp an Herne vorbei und sorgen nur für wenige nasse Momente. Doch das ist natürlich nicht gesetzt. Besucher sollten also besser Regenkleidung oder einen Schirm einpacken. Für Abkühlung sorgt der Regen nichtsdestotrotz und der Wind am Abend noch dazu.

Wer lieber den ersten Tag auf Crange im Trockenen erleben will, sollte sich vielleicht bis Freitag gedulden. Hier sind die Wetter-Aussichten besser. Nur 15 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und bis zu 25 Grad bei viel Sonnenschein. Am Samstag zieht es sich dann wieder vermehrt zu und neue Regenschauer kommen auf. Am Sonntag ist es dann wieder schöner.

Die guten Nachrichten: Derzeit (Stand 9.30 Uhr) liegen keine Unwetterwarnungen für Herne vor. Ein Abbruch der Veranstaltung dürfte demnach äußerst unwahrscheinlich sein.