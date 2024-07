Cranger Kirmes mit wichtiger Info – das müssen Besucher beachten

Die Cranger Kirmes ist unglaublich beliebt und empfängt jährlich bis zu vier Millionen Besucher. Diese Besucher müssen jedoch auch zu der Kirmes kommen und wieder zurück. Um den Verkehr zu bewältigen, wird das Mobilitätskonzept der Kirmes immer wieder optimiert. Auch dieses Jahr gibt es mehrere Änderungen, die Besucher beachten sollten.

Wie Kirmesdezernent Dr. Frank Burbulla erklärt: „Die schönste Form der Anreise zur Cranger Kirmes ist für mich das Fahrrad, weil es erstens gesund und umweltbewusst ist.“ Für diejenigen, die mit dem Fahrrad anreisen, werden sogar fünf bewachte Parkplätze angeboten. Für die Gebühr von einem Euro kann man dort sein Fahrrad abstellen. Die Zahl an Parkplätzen an der Dorstener Straße wurde erhöht. Für Radfahrer wurden drei Einbahnstraßen geöffnet: die Flora- und Gahlenstraße sowie die Flöz-Hugo-Siedlung.

Cranger Kirmes: Fahrrad ist die schönste Form der Anreise

Wer mit dem E-Bike unterwegs ist und dieses aufladen will, fährt zum Parkplatz hinter der Achterbahn am Kanal. Dort kann man sein E-Bike kostenlos aufladen. Für diejenigen, die mit einem Scooter die Cranger Kirmes erreichen, sind drei Abstellflächen gekennzeichnet.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann einfach auf die Wegweiser zu den Haltestellen achten. Die Abfahrtzeiten der Busse vom Kirmesplatz sind ebenfalls erweitert. Von Sonntag bis Donnerstag fahren Busse bis ca. 1 Uhr und Freitag bis Samstag bis ungefähr 3 Uhr. Es wird am Wochenende auch ein NachtExpress angeboten, der bis ungefähr 3.30 Uhr fährt. Wer mit dem Zug anreist, kann am Hauptbahnhof Wanne-Eickel und am Bahnhof Herne in eine der zahlreichen Buslinien in Richtung Cranger Kirmes einsteigen.

Wer mit dem Auto fahren möchte, kann den P+R-Parkplatz der HCR an der Forellstraße/Westring in Herne-Baukau nutzen. Dieser ist an allen Kirmestagen geöffnet. Von dort fährt ungefähr alle 10 Minuten ein Bus zu der Cranger Kirmes. Der Parkplatz, plus ein Busticket für maximal fünf Personen, kostet sieben Euro. Es wird jedoch nur eine bargeldlose Zahlung angeboten und Ausnahmen werden nicht gemacht.

Während Kirmes mehrere Sperrungen

Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Auto direkt zu der Cranger Kirmes zu fahren. Die gebührenpflichtigen Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Man sollte beachten, dass es während der Kirmes ab Freitag (26. Juli) zu mehreren Sperrungen kommt:

Heerstraße von Corneliusstraße bis Dorstener Straße, ab 8 Uhr für den Durchgangsverkehr.

Dorstener Straße zwischen Recklinghauser Straße und Auf-/Abfahrt BAB 42 Herne-Crange, ab 8 Uhr.

Ab Beginn der Cranger Kirmes (01.08) kommen zusätzliche Regeln dazu:

Die Dorstener Straße zwischen BAB 42 Auf-/Abfahrt Herne-Crange und Kreuzung Heer-/Rathausstraße ist täglich zu den Öffnungszeiten der Cranger Kirmes aus Fahrtrichtung Bochum an der AS Herne-Crange durch eine Schrankenanlage gesperrt.

Die Heerstraße ist im Bereich der Firma Schwing in Fahrtrichtung Herne durch eine Schranke geschlossen.

Eine weitere Schranke ist an der Rathausstraße/Höhe Cranger Heide in Richtung Kirmesplatz aufgestellt.

An den Kirmestagen wird die Heerstraße bei Bedarf zwischen 18 und 22 Uhr sowie an den Wochenenden von 15 bis 22 Uhr von der Corneliusstraße bis zur Dorstener Straße durch eine Schranke gesperrt. Am Familientag (Mittwoch, 7. August) ist eine Sperrung bereits ab 14 Uhr möglich.

Ein Anliegerverkehr zwischen den Kreuzungen Dorstener Straße/Rathausstraße bzw. Dorstener Straße/Heinitzstraße ist ganztägig nur bis 13 Uhr zugelassen.

An den Kirmestagen ist die Dorstener Straße an der Kreuzung Recklinghauser Straße ab 13 Uhr bis Kirmesende durch eine Schranke gesperrt.

Alle Einschränkungen gelten nur bis zum letzten Tag der Cranger Kirmes am 11. August. Die Einschränkungen und Angebote haben das Ziel, die Anreise und Abreise so angenehm wie möglich zu gestalten.