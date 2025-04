Essen: Betreiber geben Kult-Kneipe auf – doch Gäste müssen nicht traurig sein

Diese Kneipe ist absolut Kult in Essen – doch nun ziehen die Betreiber der Fußball-Bar „11 Freunde“ einen Schlussstrich. Gäste können aber dennoch aufatmen, denn es gibt auch eine gute Nachricht.

Die „11 Freunde“-Bar in Essen-Rüttenscheid hatte einen Nachfolger gesucht – und jetzt auch gefunden, wie die WAZ berichtet. Selin Meyer wird die Bar, die sich in der Rüttenscheider Kunigundastraße befindet, zum 1. Mai übernehmen. Und die 27-Jährige ist keine Unbekannte: Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren in der „11 Freunde Bar“.

Essen: Besitzer freuen sich über bekannte Nachfolgerin

Dass die Inhaber Alexander Mausfeld und Julika Demmer die Bar verkaufen möchten, war schon länger bekannt. Vier Jahre betrieben sie die Bar, gingen gleichzeitig aber auch noch anderen Jobs nach. Und auf diese wollen sie sich jetzt auch wieder mehr konzentrieren.

Umso glücklicher sind Mausfeld und Demmer, dass sie mit Meyer eine würdige Nachfolgerin gefunden haben, welche die Bar bereits kennt. Auch beim Thema Kosten sind sich die Parteien schnell einig gewesen. „Wir unterstützen Selin beim Übergang und bleiben Ansprechpartner für sie“, betont Demmer. Und auch privat wollen die ehemaligen Besitzer öfters in der Bar vorbeischauen.

Essen-Rüttenscheid: Das sind die Öffnungszeiten der „11 Freunde“

Und Meyer verspricht: Alles bleibt so, wie es ist. Allerdings gibt es ab dem 1. Mai folgende Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 18 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Wenn Fußballspiele bereits um 13 Uhr starten, dann wird die beliebte Kneipe auch schon um 12.30 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag.

