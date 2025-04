Deutsches Schwimmbad mit irrem Verbot – Männer müssen hier draußen bleiben

Die Freibad- und Schwimmbad-Saison steht vor der Tür – Sonne, Pommes, Urlaubsgefühl!

Doch in einem Schwimmbad in Baden-Württemberg gilt bald eine ganz besondere Regel: Am 3. Mai heißt es in Leonberg für zwei Stunden: Männer, bitte draußen bleiben.

Schwimmbad in Baden-Württemberg: Bade-Verbot für Männer

Hinter dem zeitlich begrenzten Zutrittsverbot für Männer steckt ein Pilotprojekt mit einer klaren Botschaft: Frauen brauchen Schutzräume – auch im Schwimmbad. Während viele Badegäste ihren Besuch mit Eis, Chlorgeruch und Sonnencreme verbinden, sieht die Realität für zahlreiche Frauen leider anders aus: Unangenehme Blicke, anzügliche Kommentare und mitunter sogar Übergriffe gehören für sie zum Alltag – auch in öffentlichen Bädern.

Aus diesem Grund gehört für zwei Stunden – zwischen 18 und 20 Uhr – das Bad in Leonberg ausschließlich Frauen, Mädchen und Kindern bis zehn Jahre. Das Projekt ist laut „karlsruhe-insider.de“ kein Männerbashing, sondern ein gezielter Testlauf des städtischen Jugendausschusses.

Pilotprojekt außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Ziel ist es, herauszufinden, wie Frauen diese Auszeit erleben – und ob sie sich dadurch sicherer und wohler fühlen. Nach dem Testtag werden die Ergebnisse ausgewertet. Fällt das Feedback positiv aus, könnte die Frauenzeit künftig regelmäßig angeboten werden. Wichtig zu wissen: Das Bade-Verbot für Männer gilt außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

