Cranger Kirmes: Besucher machen große Augen – DAS hat es noch nie gegeben

Besucher der Cranger Kirmes, aufgepasst! Auf der Veranstaltung wird es dieses Jahr ein Angebot geben, was es so noch nie gegeben hat.

Hoch hinaus und die Cranger Kirmes mal aus der Vogelperspektive betrachten – das ist 2024 möglich! Wie die „WAZ“ berichtet, sind in diesem Jahr auch Helikopter-Rundflüge möglich. Angeboten wir das Ganze von dem Krefelder Unternehmen Heliflug.Info.

Cranger Kirmes: Zeiten hängen von Nachfrage ab

„Alle Genehmigungen liegen vor, wir können durchstarten“, betont Winfried Claßen. Er organisiert die Rundflüge, die ab dem 1. August auf der Cranger Kirmes stattfinden. Start- und Landepunkt der Rundflüge ist das Gelände der ehemaligen Zeche Ewald in Herten.

Geflogen werden soll am 1., 2., 3. und 4. August sowie am 9., 10. und 11. August. Die Zeiten hängen aber auch von der Nachfrage ab. Der Hubschrauber hebt immer zwischen 14 und 21 Uhr ab. Ein Flug dauert rund zehn Minuten. In dem Helikopter ist Platz für drei Personen und dem Piloten. Vom Ewald-Gelände aus steuert der Pilot in Richtung Crange. Dann kannst du den Kirmesplatz von oben sehen.

Cranger Kirmes: Das kostet der Spaß

Die Kosten liegen bei 69 Euro pro Person. Ein Dreier-Ticket gibt es für 199 Euro. Doch das Geld fließt nicht nur in das Unternehmen, sondern ein Teil wird auch gespendet. Welche Institution davon profitiert, liest du im Artikel bei der „WAZ“.

Eine Attraktion kommt, eine andere geht. „Ring frei für …“, wird es in diesem Jahr nicht auf der Cranger Kirmes heißen. Charly Schultz, seit über drei Jahrzehnten auf den Rummelplätzen der Republik unterwegs, hat seinen Betrieb „Fight Club“ verkauft!

„Und der neue Besitzer hat uns leider mitgeteilt, dass er aus Krankheitsgründen in diesem Jahr nicht zu uns kommen kann", erklärt Kirmes-Platzmeister Tibo Zywietz.