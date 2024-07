Cranger Kirmes: Kurz vor Start macht Nachricht die Runde – Besucher spitzen die Ohren

Am Donnerstag (1. August) ist es endlich wieder so weit: Die Cranger Kirmes startet! Und kurz vor dem Start macht jetzt eine Nachricht die Runde – Besucher spitzen die Ohren.

Über den Rummel schlendern, Karussell fahren und dabei etwas Leckeres essen: So sieht für viele Crange-Besucher der perfekte Tag auf der Kirmes aus. Angebote gibt es dabei reichlich – allen voran auch essenstechnisch. Doch wie soll man sich da bloß entscheiden?

Eiskonditorei gewinnt begehrten Award

Diese Entscheidung könnte einem abgenommen werden – wenn man sich auf den Award „Bester auf Crange“ verlässt. Kurz vor dem Start der diesjährigen Kirmes hat die Stadt Herne den Schausteller-Award für das Jahr 2023 verliehen. Gewonnen hat eine Eiskonditorei.

Die Schmalhaus-Eiskonditorei erhielt am Mittwochnachmittag (31. Juli) im Herner Rathaus den begehrten Schausteller-Award „Bester auf Crange“. Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda sagte in Richtung der beiden Preisträger, Vater Klaus und Sohn Kristoffer Krenz: „Ihr Unternehmen, die Eiskonditorei Schmalhaus, überzeugte unsere Jury durch Authentizität, Herzblut, Ideenreichtum und Konzept.“

Seit über 100 Jahren das selbe Rezept

Auch optisch, so Hernes OB weiter, seien die Schmalhaus-Eiswagen echte Hingucker. „In ihnen wird das Kult-Eis immer frisch und mit viel Liebe und Sorgfalt zubereitet.“ Verliehen wurde der Award übrigens für das Jahr 2023, da die Stadt Herne ihn immer rückwirkend für das vergangene Kirmesjahr vergibt.

Das Schausteller-Unternehmen betreibt zwei Eiswagen, mit denen es auf Volksfesten wie der Cranger Kirmes oder auf Weihnachtsmärkten vertreten ist. Der Familienbetrieb arbeitet nach eigenen Angaben seit über 100 Jahren nach demselben Rezept, das bis heute nur zwei Personen kennen. Kristoffer Krenz zu dem wohlbehüteten Familiengeheimnis: „Ich verrate nur drei Zutaten: Handarbeit, Tradition und Nachhaltigkeit.“ Das Kirmes-Eis, so Krenz, wird ohne Zusätze und Geschmacksverstärker hergestellt, und zwar in vier Sorten: Schokolade, Sahne, Erdbeer und Nuss. Die Eisherstellung erfolge direkt vor Ort in vier Eismaschinen pro Wagen vor den Augen der Kunden.