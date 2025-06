Cranger Kirmes verkündet es selbst – das gab es noch nie

Am 31. Juli ist es wieder so weit: Dann duftet es in Herne wieder nach Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Bratwurst. Überall hört man fröhliches Kinderlachen und Erwachsene, die glücklich miteinander schwatzen – immerhin löst die Cranger Kirmes bei vielen Freude und Spaß aus.

Doch bevor geschlemmt wird, steht erst einmal der Vorverkauf der Schlemmerpässe vor der Tür. Klar, dass sich viele fragen, wann und vor allem wo man die begehrten Pässe kaufen kann. Hier erhältst du alle wichtigen Infos.

Cranger Kirmes: Crangertaler –Verkaufsorte und -zeiten

Erfahrene Cranger-Kirmes-Besucher wissen es: Schon seit Jahren können Fans die beliebten Crangerpässe vorab kaufen. Denn mit einem Fahr- oder Schlemmerpass kann man richtig sparen. Doch bei der Cranger Kirmes gibt es dieses Jahr eine große Neuerung: Statt der altbekannten 1-Euro-Pässe setzt die Stadt nun auf den neuen Crangetaler im Wert von 5 Euro.

Die praktischen Pappstreifen mit Abrissfunktion erleichtern das Zählen und kommen sowohl Schaustellern als auch Kirmesfans entgegen (>>> wir berichteten) Schön und gut: Doch wann und vor allem wo kann man sich die begehrten Pässe nun kaufen?

Nun, am kommenden Dienstag (10. Juni) startet der Verkauft an neun Vorverkaufsstellen. Hier eine kleine Auflistung:

Ticketshop Stadtmarketing Herne GmbH , Kirchhofstr. 5, 44623 Herne

, Kirchhofstr. 5, 44623 Herne KundenCenter Stadtwerke Herne AG , Berliner Platz 9, 44623 Herne

, Berliner Platz 9, 44623 Herne Herner Sparkasse , Amtmann-Winter-Str. 3, 44649 Herne

(nur am 10.6. von 9 bis 16 Uhr und am 11.6. von 9 bis 15.30 Uhr)

, Amtmann-Winter-Str. 3, 44649 Herne (nur am 10.6. von 9 bis 16 Uhr und am 11.6. von 9 bis 15.30 Uhr) Forum Ticket-Shop , Lönsstr. 12, 44575 Castrop-Rauxel

, Lönsstr. 12, 44575 Castrop-Rauxel Stadt- und Touristinfo Gelsenkirchen , Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen

, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen Bochum Ticketshop Touristinfo , RUHR.INFOCENTER, Huestraße 9, 44787 Bochum

, RUHR.INFOCENTER, Huestraße 9, 44787 Bochum DERPART Reisebüro Wattenschei d, August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum

d, August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum EMG – Essen Marketing GmbH , Tourist Info, Kettwiger Str. 35, 45127 Essen

, Tourist Info, Kettwiger Str. 35, 45127 Essen Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herten

Highlight in NRW: Dr. Frank Dudda verkauft Pässe

Wichtig zu wissen ist, dass die maximale Abgabemenge pro Person bei fünf Schlemmerpässen und zehn Fahrpässen liegt. Doch nicht nur die Orte solltest du dir merken, sondern auch eine Kamera mitnehmen – zumindest wenn du am 10.6. früh in die Herner Sparkasse kommst. Denn in diesem Jahr verkauft zum ersten Mal Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda die ersten Crangerpässe.

Außerdem verkürzt das Kirmesmaskottchen Fritz die Wartezeit und steht für Selfies liebend gern zur Verfügung. Und damit nicht genug: Auch ein aufblasbarer Torbogen im Crange-Design kommt zum Einsatz in der Herner Sparkasse.

