Cranger Kirmes: Paukenschlag beim Crangerpass – Besucher müssen sich auf Veränderung einstellen

Es ist wieder so weit! Bald liegt wieder der Duft von Zuckerwatte in der Luft, denn vom 31. Juli bis zum 10. August startet auf dem Platz am Rhein-Herne-Kanal in Herne das Fest der Feste in NRW: die Cranger Kirmes!

Natürlich freuen sich die Fans nicht nur auf die tollen Attraktionen, sondern auch auf die Essbuden und Attraktionen. Wie gut, dass es die Crangerpässe gibt. Doch dieses Jahr gibt es eine Neuerung bei den beliebten Talern, wie auf einer Pressekonferenz nun verraten wurde.

Cranger Kirmes: Vorteile der Pässe

Schon seit Jahren können Fans die beliebten Crangerpässe vorab kaufen. Denn mit einem Fahrpass oder Schlemmerpass kann man so richtig sparen. Der Fahrpass für 15 Euro bringt 20 Crangertaler im Wert von 30 Euro – perfekt, um bei den Fahrgeschäften ordentlich Gas zu geben. Der Schlemmerpass für 20 Euro bringt 25 Crangertaler im Wert von 25 Euro, damit auch der Bauch voll wird.

Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt’s für alle Inhaber noch vier Rabatt-Gutscheine für die Filmwelt Herne, den Mondpalast, das Wanas und das Lago. So gibt es in der Filmewelt Herne an allen Tagen einen ermäßigten Kinopreis bis zum 31. Dezember, im Mondpalast spart man 20 Prozent auf eine Vorstellung.

Das Wanas lockt bis zum 31. Oktober mit 15 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis und im Lago gibt es vom 1. August bis zum 31. Oktober 2,– Euro Ermäßigung auf den Einzeleintrittspreis.

XXL-Veränderung: Taler mit neuem Wert

Klar, dass bei so vielen Rabatten der Andrang auf die Pässe riesig ist. In der Vergangenheit haben die alten Pässe mit den gewohnten 1-Euro-Talern schon mal für Gedränge an den Verkaufsständen gesorgt. Doch jetzt gibt es eine große Veränderung bei den Pässen der Cranger Kirmes, wie Holger Wennrich vom Stadtmarketing Herne gegenüber DER WESTEN verrät.

Am 31. Juli beginnt die Cranger Kirmes. Es gibt einen neuen Crangertaler – im Wert von 5 Euro. HIER ein Beispielbild des neuen Passes – die finale Version ist noch geheim. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Die Stadt hat sich nämlich für die diesjährige Cranger Kirmes etwas ganz besonders einfallen lassen. Es gibt erstmals den Crangetaler im Wert von 5 Euro. „Die neuen 5er-Pässe schonen Ressourcen und lassen sich einfacher zählen“, erklärt Wennrich gegenüber DER WESTEN. Das erleichtert den Schaustellern das Leben und kommt gleichzeitig den Wünschen der Kirmesgänger entgegen. Doch es gibt noch eine kleine Änderung: Statt der alten Pässe auf Papier mit Leimbindung gibt es jetzt perforierte Pappstreifen – so kann man die einzelnen Pässe ganz einfach abreisen.

Du kannst weiterhin mit den Crangertalern an den Ständen bezahlen – und auch in Kombination mit Bargeld. Aber Achtung: Barauszahlungen oder Wechselgeld gibt’s nicht mit den Crangertalern.

Die Online-Vergabe der Crangepässe startet am Dienstag (13. Mai), um 12 Uhr auf der Webseite der Cranger Kirmes. Wer im ersten Anlauf kein Glück hatte, kann es ab dem 10. Juni erneut probieren. Dann startet der Verkauf an den Vorverkaufsstellen.