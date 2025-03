Wirbel um Cranger Kirmes in Herne: Fehlt Mega-Attraktion 2025 komplett?

Es sind zwar noch ein paar Monate hin, doch schon jetzt freuen sich viele Menschen auf das größte Volksfest in NRW. Wenn die Cranger Kirmes vom 31. Juli bis 10. August wieder stattfindet, dann herrscht in Herne wie jedes Jahr Ausnahmezustand.

Neben Leckereien wie Popcorn und gebrannte Mandeln sind natürlich die Fahrgeschäfte der absolute Publikumsmagnet. Doch in diesem Jahr könnte eine große Achterbahn ausfallen. Unter den Cranger Kirmes Fans bricht bereits Panik aus – DER WESTEN kennt nun die Antwort.

Cranger Kirmes in Herne: Fällt die Alpina-Bahn aus?

Auf der offiziellen Fan-Seite „Absolut Crange“ haben Fans wild darüber diskutiert, ob eine große Achterbahn in diesem Jahr dabei sein wird oder nicht. Gerüchten zufolge soll nach der Olympia Looping auch die Alpina-Bahn fehlen. In den Kommentaren zeigen sich viele Besucher enttäuscht, andere sehen eine Chance und wieder andere glauben sogar den möglichen Grund zu kennen:

„Achterbahn auf der Kirmes ist ein Muss, ebenso wie ein Riesenrad.“

„Zu wenig Tage für so eine große Bahn, da liegt das Problem, unter 2 Wochen lohnt sich meist der Aufbau nicht mehr. Die Fixkosten sind massiv gestiegen.“

„So bekommen andere Achterbahnen oder Geschäfte eine Chance.“

„Alpina Bahn oder Olympia Looping müssen auf Crange stehen. Ohne wäre komisch.“

„Es wäre schon schade, wenn die Alpina-Bahn nicht dabei wäre. Ich bin gespannt, was dann als Ersatz käme und würde damit auf jeden Fall auch fahren wollen.“

Diese Redaktion wollte es genau wissen und hat beim Betreiber der Alpina-Bahn nachgefragt. „Zu unserem größten Bedauern können wir in diesem Jahr nicht auf der Cranger Kirmes sein. Auf dem Anschlussplatz in Luxembourg ist es – aus organisatorischen Gründen – nicht möglich, Platz für unseren Aufbau freizuhalten. Das bedeutet, dass wir früher dort anfangen müssen“, so die Erklärung.

+++ Movie Park: Jetzt wird es offensichtlich – Besucher bekommen es schwarz auf weiß +++

Ersatz für Alpina-Bahn geplant?

Damit herrscht bittere Gewissheit: Die Alpina-Bahn wird es 2025 auf der Cranger Kirmes in Herne nicht geben. Aber plant das Stadtmarketing mit einem ähnlichen Ersatz oder was werden die Highlights in diesem Jahr sein?

Noch mehr News:

“Die Cranger Kirmes wird in diesem Jahr in gewohnter Größe mit rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften stattfinden. Darunter, wie es üblich ist, auch Attraktionen, die zum ersten Mal auf Crange stehen. Die Auswahl stellen wir voraussichtlich Mitte Mai im Rahmen einer Pressekonferenz vor“, heißt es von der Stadt. Bis dahin müssen wir uns wohl noch gedulden.