Schock vor Cranger Kirmes! Aussteller hat schlechte Nachrichten

Ganz so lange ist es nicht mehr hin, bis die Cranger Kirmes in Herne ihre Pforten öffnet. In diesem Jahr ist sogar eine ganz besondere Attraktion dabei, die sonst auf der Rheinkirmes in Düsseldorf steht.

Doch jetzt hat uns der Aussteller mitgeteilt, dass er Opfer eines groß angelegten Diebstahls geworden ist. Wichtige Teile für die Attraktion sind unbemerkt abhandengekommen.

Cranger Kirmes: Es passierte beim Aufbau

Die Vorfreude vor der Riesen-Kirmes steigt. Es sind nur noch wenige Wochen, bis das Volksfest ab dem 1. August am Rhein-Herne-Kanal wieder zig Tausende Besucher anlocken wird. Auch in diesem Jahr dürfen sie sich wieder auf zahlreiche Attraktionen, Fahrgeschäfte und ganz viel Spaß und Nervenkitzel freuen.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Höllenblitz von Renoldi. Eine Achterbahnfahrt durch eine verlassene Mine mit Lava, Explosionseffekten und Nebel. Dazu eine authentische Geräuschkulisse mit rauschendem Wasser, herunterfallendem Geröll. Dazu rauschen die Wagen von 29 Metern in die Tiefe und dann weiter über eine Strecke von fast 900 Metern. Ganz besonders: Neueste Lasertechnik sorgt für spektakuläre Effekte. Doch jetzt hat der Aussteller vom Höllenblitz schlechte Nachrichten.

Cranger Kirmes: Aussteller bestohlen

Am Dienstag (11. Juni) machte der Geschäftsführer von Renoldi, Wilhelm Ottens, die erschütternde Entdeckung. Irgendwann in den letzten Nächten hatten Diebe auf dem Kirmesplatz zugeschlagen und zahlreiche Kabel entwendet. Einer der dort bereits platzierten Wagen war plötzlich leer. Anschluss- und Steuerkabel im Wert von etwa 60.000 Euro waren futsch, wie Ottens gegenüber DER WESTEN erzählt.

Danach habe er erst einmal die restlichen Kabel überwacht, nachts sogar daneben geschlafen. Wann genau diese gestohlen wurden, kann er nicht sagen, da sie nicht nonstop bewacht würden. Es müsste aber irgendwann seit Freitag (7. Juni) passiert sein. Er habe bereits Anzeige erstattet.

Noch hofft Ottens darauf, die Kabel wiederzubekommen und bittet deshalb um die Hilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise auf die Täter hat, die zur Wiederbeschaffung des Diebesgutes führen, soll sogar eine Belohnung erhalten. Und da lässt sich der Aussteller nicht lumpen. 15.000 Euro sind als Belohnung ausgeschrieben. Wer etwas weiß, kann sich direkt bei Ottens unter der Mobilnummer 0162 108 3943 melden.