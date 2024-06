Cranger Kirmes macht es offiziell – es geht los!

Die Cranger Kirmes findet auch dieses Jahr wieder in Herne statt. Das größte Volksfest in NRW öffnet vom 1. bis zum 11. August erneut seine Tore und bietet seinen Besuchern einiges an Unterhaltung.

Mit über 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften ist für jeden etwas dabei. Doch wer seinen Besuch auf der Kirmes noch unvergesslicher machen will, hat Dienstag (11.06) nochmal die Möglichkeit dazu, einen Crangepass zu erwerben.

+++ Cranger Kirmes verkündet Hammer! Neue Attraktionen und ein Superstar zum Auftakt +++

Die Cranger Kirmes hat eine spezielle Besonderheit, mit der man den Besuch auf dem Volksfest noch einmaliger machen kann: die Crangepässe. Mit diesen kann man sein Budget für die Kirmes noch etwas aufbessern. Es gibt zwei Arten von Crangenpässen, einmal die Fahrpässe, die man an den Attraktionen einlösen kann und die Schlemmerpässe, die man an allen gastronomischen Ständen, sowie bei Glücksspielständen nutzen kann.

Cranger Kirmes: Vorverkauf startet

Der Vorteil der Crangepässe ist, dass diese mehr wert sind, als sie kosten. Dadurch hat man mehr Budget, das man auf der Cranger Kirmes nutzen kann. So kostet zum Beispiel jeder Fahrpass 15 Euro. Man erhält jedoch 20 Crangetaler, die auf der Kirmes so viel wert sind wie 20 Euro. Bei dem Schlemmerpass verhält es sich ganz ähnlich und man erhält zum Preis von 20 Euro 25 Crangetaler, die auf der Kirmes 25 Euro wert sind. Zusätzlich erhält man beim Kauf noch Rabatt-Gutscheine.

Jedoch muss man schnell sein, wenn man einen der begehrten Crangepässe erwerben will, denn diese sind streng limitiert. Von den Fahr- und Schlemmerpässen sind insgesamt 15.000 Exemplare pro Sorte erhältlich. Viele davon wurden auch bereits im Zufallsverfahren in der Online-Vergabe verkauft. Aber jetzt haben Interessierte noch ein letztes Mal die Möglichkeit, einen Crangepass zu erwerben.

+++ Cranger Kirmes: Jetzt ist es offiziell! Besucher müssen schnell handeln +++

Ab dem Dienstag (11.06) startet der Vorverkauf der Crangepässe an neun Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet. Es ist zu beachten, dass man pro Person nur maximal 5 Schlemmerpässe und bis zu 10 Fahrpässe erwerben darf. Wer einen Crangepass erwerben will, sollte jedoch schnell sein. Wie die Vorjahre gezeigt haben, sind diese nämlich bereits in nur wenigen Tagen restlos ausverkauft.

Die Vorverkaufsstellen:

Ticketshop Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstr. 5, 44623 Herne

KundenCenter Stadtwerke Herne AG, Berliner Platz 9, 44623 Herne

Herner Sparkasse, Amtmann-Winter-Str. 3, 44649 Herne

(nur am 11.6. von 9 bis 16 Uhr und am 12. 6. von 9 bis 15.30 Uhr)

(nur am 11.6. von 9 bis 16 Uhr und am 12. 6. von 9 bis 15.30 Uhr) Forum Ticket-Shop, Lönsstraße 12, 44575 Castrop-Rauxel

Stadt- und Touristinfo Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen

Bochum Ticketshop Touristinfo, RUHR.INFOCENTER, Huestraße 9, 44787 Bochum

DERPART Reisebüro Wattenscheid, August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum

EMG – Essen Marketing GmbH, Tourist Info, Kettwiger Str. 2-10, 45127 Essen

Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herten (Verkauf hier erst ab Mittwoch, 12. Juni)

Crangepässe schnell ausverkauft: Besucher müssen schnell sein

Eine neue Besonderheit dieses Jahr ist, dass am Buschmannshof in Wanne-Mitte am Dienstag, (11.06.) beim Crangepass-Verkauf der „Grubenhelden Fashion Truck“ zu finden ist. Dort kann man die ersten Klamotten der neuen Grubenhelden-Kollektion erwerben. Diese sehen nicht nur gut aus, sondern erzählen auch eine Episode Ruhrgebietsgeschichte.

Mehr Themen:

Besucher der bevorstehenden Cranger Kirmes haben ab Dienstag (11.06) noch ein letztes Mal die Möglichkeit, die begehrten Fahr- und Schlemmerpässe zu erwerben. Man sollte jedoch schnell sein, denn Dirk Dämmig, der Leiter des Ticketshops des Stadtmarketings, berichtet: „Zum Start des Vorverkaufs setzt erfahrungsgemäß ein großer Ansturm auf die Crangepässe ein.“