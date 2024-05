Cranger Kirmes: Jetzt ist es offiziell! Besucher müssen schnell handeln

Jetzt läuft der Countdown! Die Cranger Kirmes gehört zu den Highlights des Sommers im Ruhrgebiet, lockt Tausende Besucher an. Und die sollten bereits schnell handeln, denn am Dienstag (14. Mai) beginnt ab 12 Uhr über die Webseite der Cranger Kirmes die Vergabe der Crange-Pässe. Die sind ziemlich beliebt, waren in den letzten Jahren schnell ausverkauft.

Der Crange-Pass kostet 15 Euro, enthält aber einen Gegenwert von 20 Euro („Crangetaler“). Zudem gibt es einen Schlemmerpass zum Preis von 20 Euro und einem Gegenwert von 25 Euro. Außerdem erhalten Crange-Pass-Inhaber vier Rabatt-Gutscheine, die man beispielsweise in der Filmwelt Herne einlösen kann.

Cranger Kirmes: Jetzt ist es offiziell!

Holger Wennrich vom Herner Stadtmarketing erklärt: „Die Crange-Pässe sind ein Alleinstellungsmerkmal für die Cranger Kirmes und ein Gewinn für alle Beteiligten. Kirmesfans bekommen auf Crange mehr für ihr Geld.“ Kirmes-Fans können online aus einem Kontingent von je 4.500 Fahr- und Schlemmerpässen zugreifen. Schnelligkeit ist gefragt: Denn wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt (und das tat es in den letzten Jahren immer), wird per Zufallsgenerator entschieden, wer bis zu fünf Schlemmerpässe und zehn Fahrpässe kaufen darf.

Wennrich erläutert: „Im Vorjahr haben sich über 4.600 Kirmesfans an der Vergabe beteiligt. Mehr als 18.000 Schlemmerpässe wurden angefragt.“ Die Kaufmöglichkeiten für die begrenzte Menge von je 4.500 Schlemmerpässen und Fahrpässen wurden an 1.172 Personen vergeben. Alle Interessierten können von Dienstag, 14. Mai (12 Uhr) bis Dienstag, 21. Mai (12 Uhr) an der Vergabe teilnehmen.

Besucher müssen schnell sein

Pro Person ist nur eine Teilnahme an der Vergabe möglich. Mehrfachteilnahmen filtert das System automatisch heraus. Nach Abschluss der Teilnahme an der Vergabe von Crange-Pässen bekommen die Kirmes-Fans am 23. Mai eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Zuteilung der Crange-Pässe. Der Kauf selbst erfolgt dann vom 4. Juni bis 6. Juni im Ticketshop des Stadtmarketings Herne auf der Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte.

Doch auch diejenigen, die kein Glück hatten, haben eine Chance auf die begehrten Pässe: Ab dem 11. Juni beginnt der Verkauf des Hauptkontingents von je 10.500 Schlemmer- und Fahrpässen an insgesamt neun Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet. Die Obergrenze liegt dort ebenfalls bei fünf Schlemmerpässen und zehn Fahrpässen pro Person. Na dann, ab auf die Kirmes!