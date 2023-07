Ganz bittere Nummer für die Besucher der Cranger Kirmes. Einer der beliebtesten Biergärten hat dem größten Volksfest im Ruhrgebiet überraschend eine Absage erteilt.

Über mehr als zwei Jahrzehnte hatte sich der Karaoke-Biergarten auf der Cranger Kirmes etabliert. Doch am Donnerstag (29. Juni) verkündete der Veranstalter die traurige Kunde und deren Hintergründe. Fans des beliebten Biergartens reagierten völlig fassungslos.

Cranger Kirmes: Das ist der Grund für die Absage

Mit stolz und Leidenschaft habe man den Karaoke Biergarten auf der Hauptstraße in den vergangenen 26 Jahren betrieben, heißt es in einem Facebook-Post des Veranstalters. Er verwies auf „unvergessliche Momente“ und versicherte: „Nur mit Eurem Support konnten wir uns zu dem entwickeln, was wir sind.“

Zur Begründung für die Absage bei der Cranger Kirmes 2023 heißt es: „Wir sehen an diesem Standort leider keine weitere Perspektive, um Euch auch weiteren Party-Spaß auf höchstem Niveau zu bieten.“ Der Veranstalter bat bei den Fans des Biergartens um Verständnis für die Entscheidung. Die müssen den Schock allerdings erst einmal verdauen. Eine wichtige Frage bleibt trotz des Statements unbeantwortet.

Die Cranger Kirmes muss in diesem Jahr ohne die Karaoke-Bar auskommen. (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

Cranger Kirmes: Fans trauern um Biergarten

„Das tut schon weh. So viel Erinnerung“, schreibt ein Karaoke-Fan. „Echt schade, das war für mich das Highlight der Cranger Kirmes“, stimmt eine andere ein. Doch viele können die Begründung nur schwer nachvollziehen: „Wieso habt ihr das Empfinden, an diesem Standort keinen Partyspaß bieten zu können? Das hat doch viele Jahre gut geklappt!“, schreibt ein Kirmes-Fan und gibt zu: „Wirklich sehr, sehr schade und als Gast nicht leicht zu verstehen, aber da werden schon Gründe hinter stecken.“

Viele fragen sich, ob die Karaoke-Bar womöglich im nächsten Jahr zurückkehren könnte, zumal von einer Absage bei der „diesjährigen“ Cranger Kirmes die Rede ist. Der Veranstalter gibt sich dabei aber kryptisch und teilt mit, „dass wir daran arbeiten, an einem anderen Standort Euch wieder spektakulärere und unvergessliche Karaoke-Momente bieten zu können.“