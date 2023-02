Cranger Kirmes lässt Bombe platzen – in diesem Jahr gibt es einen besonderen Star-Gast

Bald ist es wieder soweit! Die Cranger Kirmes 2023 steht in den Startlöchern – zumindest was die Planung betrifft. Ein erstes Plakat der Stadt Herne gibt einen Vorgeschmack auf das, was Fans des größten Volksfests in NRW im kommenden Sommer erwarten dürfen.

Unter dem Motto „Es werde Crange“ haben die Veranstalter in diesem Jahr sogar einen ganz besonderen Star-Gast geladen. Und dieser darf die Kirmes am 4. August 2023 in der Cranger Festhalle eröffnen.

Cranger Kirmes: Planung in vollem Gange

Es dauert noch rund 170 Tage, bis sich die Karussells auf der Cranger Kirmes wieder drehen dürfen. Schon jetzt steigt die Vorfreude auf das Volksfest, das vom 3. bis zum 23. August stattfinden wird. „Crange sorgt für Schwung, lässt die Menschen aufleben, gerade in schwierigen Zeiten“, erklärt Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda bei der Vorstellung des neuen Kirmesplakats.

Außerdem verkündete er gemeinsam mit Vertretern des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und des Stadtmarketings Herne den musikalischen Star-Gast der Eröffnungsfeier. „Die Gäste der Eröffnung der Cranger Kirmes dürfen sich auf einen mitreißenden Auftritt in der Cranger Festhalle freuen“, verspricht Dudda.

Schlagerstar darf Cranger Kirmes eröffnen

Die Rede ist von Schlagersternchen Michelle. Mit über 400 Millionen Streams und unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen, ist sie die Powerfrau des deutschen Schlagers und soll bei der Eröffnungsfeier für ordentlich Stimmung sorgen. Wer dabei sein will, kann sich über das Reservierungsportal schon jetzt einen Platz in der Festhalle sichern.

Traditionell wird die Kirmes am ersten Freitag im August mit einem Fassanstich, dem plattdeutschen Ausruf „Piel op no Crange!“ („Auf nach Crange“) und elf Böllerschüssen eröffnet. Der Festakt zur offiziellen Eröffnung mit Star-Gast Michelle ist für den 4. August angesetzt. Helmut Sanftenschneider – Gitarrist, Comedian und Entertainer – wird die bunte Feier moderieren.

Schlagerstar Michelle wird die Cranger Kirmes 2023 eröffnen. Foto: Anelia Janeva

Außerdem können Besucher schon am Donnerstag (3. August) einen ersten Bummel entlang der rund 500 Buden und 50 Karussells genießen. Diese öffnen in diesem Jahr sogar schon um 14.00 Uhr und damit zwei Stunden früher als gewohnt.