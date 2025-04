BVB – Gladbach: Ausgerechnet er – Star lässt alle staunen

Die Vorzeichen des Borussen-Duells waren klar: Beide Teams kämpfen um Europa, für beide Teams wären es absolute Big-Points. Dazu ging es bei BVB – Gladbach – wie immer im Spiel der beiden NRW-Klubs – um eine Menge Prestige.

Das Spiel der beiden Traditionsklubs begann sehr intensiv. Den ersten Höhepunkt setzte dabei ausgerechnet ein Ex-Schalker. Im Spiel BVB – Gladbach sorgte er für eine starke Szene.

BVB – Gladbach: Ex-Schalker mit starkem Tor

Das war mal eine Willensleistung! Gladbach-Innenverteidiger Ko Itakura brachte seine Fohlen in der 24. Minute in Front. Der Japaner dribbelte von der Mittellinie an, ist auf dem Weg zum gegnerischen Tor nicht gestört worden und bekommt letztlich einen Abpraller von Ex-Gladbacher Ramy Bensebaini zurück, ehe er lässig zum 0:1 aus BVB-Sicht einschiebt. Gleich mehrfach bitter für Schwarz-Gelb – schließlich spielte Itakura einst für Schalke 04.

Mehr in Kürze…