BVB – Gladbach: Star-Entscheidung gefallen – jetzt können es alle sehen

Dortmund gegen Gladbach – das Borussen-Duell steht seit Jahrzehnten für einen absoluten Bundesligaklassiker. In diesem Jahr ist die Partie BVB – Gladbach ein Spiel im Kampf um Europa. Beide Teams wollen das internationale Geschäft erreichen, für beide Teams geht es um mehr als drei Punkte.

Vor dem Spiel BVB – Gladbach gibt es für Schwarz-Gelb gleich zwei gute Nachrichten. Denn zwei Stars, die bei der 3:1-Gala gegen den FC Barcelona noch gefehlt hatten, werden im Borussen-Duell wieder mit von der Partie sein.

BVB – Gladbach: Star-Duo für Borussen-Duell wieder fit

Platz neun gegen Platz acht – was auf den ersten Blick nach einem Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld aussieht, ist ein Traditionsduell um den Einzug ins internationale Geschäft. Gladbach möchte unbedingt wieder nach Europa, Dortmund ist eigentlich dazu verdammt. Das NRW-Duell verspricht also eine ganze Menge.

Pünktlich zu dem so wichtigen Spiel sind auch zwei Leistungsträger des BVB wohl wieder mit dabei. Kapitän Emre Can und Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka sind laut „Ruhrnachrichten“ am Sonntagmorgen (20. April) mit dem Team ins Mannschaftshotel gefahren. Alles deutet also darauf hin, dass die beiden Akteure wieder fit sind.

Can fehlte unter der Woche wegen muskulärer Probleme, Chukuwuemeka hatte mit einer Oberschenkelblessur zu kämpfen. Nun sind beide Akteure aber wohl wieder einsatzfähig und stehen BVB-Coach Niko Kovac zur Verfügung.

BVB mit Rückenwind zu nächsten Big Points?

Nach einem sehr durchwachsenen Start unter Kovac hat sich der BVB – abgesehen von der 0:4-Pleite in Barcelona – zuletzt mächtig gefangen. 3:1 gegen Mainz, 4:1 in Freiburg, 2:2 in München, 3:1 gegen Barca – diese Spiele dürften den Schwarz-Gelben ordentlich Selbstvertrauen gegeben haben. Mit Gladbach soll nun der nächste direkte Konkurrent geschlagen werden.

Seit zehn Spielen hat der BVB im heimischen Westfalenstadion gegen die Fohlen nicht mehr verloren, das Team vom Niederrhein wartet also seit einer ganzen Weile auf einen Sieg in Dortmund. Setzt sich diese Serie fort?