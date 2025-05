Cat-Ballou-Gründungsmitglied Michael Kraus (†39) ist tot – Kölner Musik-Szene erneut erschüttert

Große Trauer in der Kölner Musikszene. Cat-Ballou-Gründungsmitglied Michael Kraus ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben.

„Es gibt keine Worte, die beschreiben können, was wir fühlen“, gab die Kölner Band am Montag (5. Mai) über die Sozialen Medien Einblick in ihr Seelenleben. Wenige Tage vor der geplanten Saisoneröffnung am Samstag (10. Mai) im Tanzbrunnen müssen die Cat-Ballou-Mitglieder den schmerzlichen Verlust ihres Weggefährten verkraften. Mit ihrer Trauer ist die Band allerdings nicht allein.

Cat-Ballou-Gründungsmitglied stirbt nach langer Krankheit

„Wir haben mehr als nur einen Freund verloren, ohne den diese Band nie existiert hätte“, heißt es in einem Statement von Cat Ballou voller Trauer um Michael Kraus, der nach langer Krankheit verstorben ist. Das Versprechen seiner gegründeten Band: „Wir tragen dieses Andenken auch in Ehre für dich weiter. Du bleibst für immer ein Teil von uns.“

In ihren Gedanken sei die Kölner Band bei der Familie ihres verstorbenen Freundes. Den Trauerbekundungen schließen sich zahlreiche Kölner Bands, Veranstalter und Fans an. Auch Fußball-Star Lukas Podolski drückt sein Mitgefühl mit einem weinenden Emoji aus und schreibt: „Mein Beileid“.

„Was ist denn da gerade los?“

Michael Kraus hatte Cat Ballou zusammen mit Oliver Niesen, Kevin Wittwer und Dominik Schönenborn gegründet. Im Jahr 2018 verließ der Schlagzeuger die Band nach langer Krankheit. Sieben Jahre später ist er verstorben.

Fans wollen nicht wahrhaben, dass innerhalb weniger Tage zwei Mitglieder der Kölner Musikszene verstorben sind. „Unfassbar alles! Was ist denn da gerade los?! Erst Korti, jetzt Michi. Herzliches Beileid an alle Angehörigen!“, heißt es in den Kommentaren. Eine Anspielung auf Kasalla-Techniker Tom, der am Wochenende bei einem Motorrad-Unfall auf der A3 bei Köln ums Leben gekommen war. Mehr dazu hier >>>