Todes-Drama auf der A2 in NRW ++ Dortmunder stirbt bei furchtbarem Unfall

Schreckliches Unglück am Montagabend (5. Mai) auf der A2 in NRW. Wie die Polizei Dortmund am Dienstagmorgen mitteilte, ist ein Dortmunder gegen 20.15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Autobahn bei Lünen tödlich verunglückt.

Der 54-Jährige verlor aus bisher ungeklärten Gründen in der Auffahrt zur Autobahn an der Anschlussstelle Lünen-Süd die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge wurde er von seinem Motorroller auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Autofahrer (51) aus Gelsenkirchen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Tödlicher Unfall auf der A2 in NRW

Es geschah in Bruchteilen einer Sekunde. Als der Gelsenkirchener die Situation realisierte, war es auch schon zu spät. Der 54-Jährige wurde vom Auto erfasst, das auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Oberhausen fuhr. Zeugen hielten sofort an der Unfallstelle an und versuchten, das schwerstverletzte Opfer zu reanimieren.

Wenig später übernahmen herbeigeeilte Rettungskräfte die Wiederbelebung – doch es blieb beim Versuch. Die Verletzungen des Dortmunders waren so schwerwiegend, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

A2 in NRW stundenlang gesperrt

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen am Montagabend über Stunden gesperrt werden. Experten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Dortmund waren bis in die Nachtstunden damit beschäftigt, Spuren am Unfallort zu sammeln, um das Geschehen zu rekonstruieren.

Dazu wurden sowohl die A2 in Richtung Oberhausen sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Lünen-Süd gesperrt. Hinter der Unfallstelle kam es zu einem kilometerlangen Stau. Erst gegen 1 Uhr konnte die Fahrbahn schließlich wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen derweil weiter.