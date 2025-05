Tödlicher Unfall auf A3 in NRW – Band Kasalla trauert um Mitglied: „Wir sind gebrochen“

In der Nacht zu Samstag (3. Mai) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in NRW. Kurz darauf wendet sich die Band Kasalla an ihre Fans.

„Wir sind zerrissen. Wir sind gebrochen. Wir sind kaputt“, so die Kölner Rockband nach einem Motorradunfall, bei dem der langjährige Techniker der Band, Tom, ums Leben kam. Der 55-Jährige war auf der Autobahn 3 bei Köln in NRW verunglückt.

Kasalla trauert nach tödlichem A3-Unfall in NRW

Die Kölner Polizei bestätigte, dass es in der Nacht auf Samstag (3. Mai) einen tödlichen Unfall auf der Autobahn 3 in NRW gab. Ein Pkw sei samt Anhänger auf der Fahrbahn liegengeblieben, woraufhin ein 55-jähriger Motorradfahrer diesen in der Dunkelheit angefahren habe. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Bald darauf meldete sich die Kölner Band Kasalla zu Wort. „Gestern Nacht hatte Tom einen Motorradunfall und ist zurück nach Hause gegangen“, schreibt sie unter ein Bild ihres Technikers. Die Band aus NRW teilt die emotionalen Worte sichtlich erschüttert: „Wie groß die Lücke ist, die du hinterlässt, kann man nicht in Kilometern messen“.

Kasalla sagt Konzert ab

Eigentlich wäre Kasalla am Samstag bei einem Konzert in Wuppertal in NRW aufgetreten. „Aber wir können das heute einfach nicht“, trauern die Bandmitglieder und sagen das Konzert schweren Herzens ab. „Wir sitzen hier in Fassungslosigkeit (…) Und wir haben uns ehrlich gemacht: Heute Abend sind wir nicht in der Lage, ein Konzert zu spielen. Auch wenn Tom jetzt sicher gesagt hätte: ‚Ey, ihr Bekloppten, ihr spielt das!'“. Der Techniker galt als enger Vertrauter der Band, war ein „Kasalla-Familienmitglied“. Ob es einen Nachholtermin geben wird, ist noch unklar.

Tom sei „für immer ein untrennbarer Teil“ der Band. „Mer sin uns widder. Op dä andre Sick. Bitte, Tom, waad op uns“ („Wir sehen uns wieder. Auf der anderen Seite. Bitte, Tom, warte auf uns“), schreibt die Band aus NRW in dem Abschieds-Post. In ihrem Song „Mer sin uns widder“ singt Kasalla davon, dass man Menschen, die man vermisst, irgendwann wiedersehen wird.