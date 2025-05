Cranger Kirmes: Besucher bekommen Inflation zu spüren – Kenner sehen es sofort

Noch sind es ein paar Wochen, bis die Cranger Kirmes endlich beginnt. Doch die Vorfreude auf das größte Volksfest in NRW nimmt immer weiter zu.

Kirmesfreunde aus dem Ruhrgebiet sollten sich jetzt den kommenden Dienstag (13. Mai) rot im Kalender markieren. Denn da beginnt um 12 Uhr die Vergabe der beliebten Crangepässe. Damit lässt sich auf der Cranger Kirmes der ein oder andere Euro sparen. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung.

Cranger Kirmes startet mit Crangepässen

Eine Woche lang haben Besucher die Möglichkeit, sich um einen Crangepass zu bewerben. Doch es braucht Glück, um einen der begehrten Schlemmerpässe zu bekommen: „Im Vorjahr haben sich über 4.300 Kirmesfans an der Vergabe beteiligt. Mehr als 16.000 Schlemmerpässe wurden angefragt“, erklärt Holger Wennrich.

Der Stadtmarketing-Geschäftsführer weist darauf hin, dass ein Zufallsgenerator entscheide, wer bis zu fünf Schlemmerpässe und zehn Fahrpässe kaufen könne, sollte die Nachfrage das Angebot wieder übersteigen. „Das System ist ebenso einfach wie gerecht und wird sehr gut angenommen“, so Wennrich. Es komme also nicht auf Schnelligkeit an.

Neuerung bei Crangepässen

Wer ausgewählt wurde, bekomme am 22. Mai eine Benachrichtigung und könne die zugeteilten Pässe dann Anfang Juni im Ticketshop des Stadtmarketings Herne kaufen (Achtung: Personalausweis und Gewinnbenachrichtigung mitbringen). Ein Versand der Pässe sei nicht möglich.

Auf eine Neuerung bei den Crangepässen müssen sich die glücklichen Besucher allerdings einstellen. So haben die Crangetaler erstmals einen Wert von fünf statt nur einem Euro.

Die neuen Crangepässe. Foto: Stadtmarketing Herne

Damit hat das Stadtmarketing nach eigenen Angaben auf die Inflation reagiert. Außerdem soll die Abwicklung der Pässe dadurch einfacher werden.