„Aktenzeichen XY“ in NRW: Mann wird tot unter A46-Brücke gefunden – Polizei tappt im Dunklen

Jeden Monat werden bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ offene Kriminalfälle aufgerollt. Manchmal handelt es sich bei diesen um sogenannte „Cold Cases“, die schon mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte zurückliegen können. Bei diesem Fall aus NRW, der am Mittwoch (22. Januar) im TV vorgestellt wird, geht es allerdings um eine Leiche, die erst Mitte Dezember 2024 im Sauerland unter einer Brücke der A46 entdeckt wurde.

Bisher konnte die Polizei die Identität des Toten noch nicht aufdecken. Deshalb sind jetzt die Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ gefragt.

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Wer ist der Tote?

Während Inspektionsarbeiten am 17. Dezember 2024 hatten Arbeiter den Leichnam unter der A46-Brücke bei Bestwig/Nuttlar entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Dortmunder Kriminalpolizei hatten nach ersten Ermittlungen Suizid ausgeschlossen. Laut Obduktionsergebnissen war der Mann bereits tot, als er von der Brücke fiel oder womöglich sogar gestoßen wurde.

Auch aktuell: A40 in NRW: Mann (36) tot auf Rastplatz entdeckt – neue Details erschrecken

Wir hatten bereits Anfang Januar über den Fall berichtet (>>mehr dazu hier). Seither sind die Ermittler jedoch nicht wirklich weitergekommen. Das große Problem: Niemand weiß, wer der Tote ist. So hatte man mit einem Foto seines rekonstruierten Gesichts versucht, Angehörige oder Bekannte des Toten auf die Suche aufmerksam zu machen. Neben der Identität ist auch die Todesursache bisher ungeklärt.

Dies ist das digital rekonstruierte Foto vom Gesicht des unbekannten Toten. Wer kennt den Mann? Foto: Foto: LKA NRW

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Polizei bittet um Hilfe

Um Licht ins Dunkel zu bringen, verspricht sich die Kriminalpolizei nun Hinweise, die über die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ an sie herangereicht werden könnten. Hier wird Moderator Rudi Cerne den Fall noch einmal vorstellen und somit – so die Hoffnung – mehr Aufmerksamkeit für ihn schaffen. Womöglich sieht sich jemand die Folge an, der den Toten kannte.

Mehr News:

Die Folge „Aktenzeichen XY“ läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF.