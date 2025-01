A40 in NRW: Mann (36) erschossen – Leiche auf Rastplatz entdeckt

Todesmeldung aus NRW! Auf der A40 bei Kleve wurde am Donnerstagmorgen (16. Januar) ein Leichnam in einem Auto entdeckt, das dort am Rastplatz „Neufelder Heide“ stand. Der Tote, ein 36-jähriger Mann, wies nach ersten Erkenntnissen eine tödliche Schussverletzung auf.

Die Spur führt von der A40 bei Kleve (NRW) ins Ruhrgebiet. Jetzt ermittelt die Polizei Hagen.

A40 in NRW: Erschossener auf Rastplatz gefunden

Am Morgen hatte man den leblosen Mann auf dem A40-Rastplatz entdeckt. Der 36-Jährige wies eine Schussverletzung auf, die bisherigen Ermittlungen zur Folge auch zu seinem Tod geführt haben dürfte. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass der Mann nicht an der Autobahn, sondern anderorts getötet wurde.

Auch aktuell: Dramatischer Wohnungsbrand im Ruhrgebiet! Feuerwehr entdeckt zwei Tote in den Trümmern

So führen die Hinweise tatsächlich nach Hagen, im Ruhrgebiet. Die Mordkommission der hiesigen Polizei hat daher die Ermittlungen aufgenommen und sogar bereits einen Tatverdächtigen dingfest gemacht. Ein 30-Jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Mehr News aus der Region, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Zum Hintergrund der Tat liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Der Leichnam soll noch am Donnerstagnachmittag untersucht werden.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir an dieser Stelle darüber berichten.