Dramatischer Wohnungsbrand im Ruhrgebiet! Feuerwehr entdeckt zwei Tote in den Trümmern

Feuer in der Bottroper Innenstadt! In der Nacht zum Donnerstag (16. Januar) hat es einen verheerenden Brand im Ruhrgebiet gegeben, bei dem acht Menschen verletzte worden sind. Zwei schweben sogar in Lebensgefahr.

Am Morgen schildert ein Sprecher gegenüber DER WESTEN das Drama der vergangenen Nacht. Erst nach den Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte im Ruhrgebiet die Bewohner der Brandwohnung finden. Zu diesem Zeitpunkt waren beide bereits tot.

Ruhrgebiet: Zahlreiche Verletzte nach Wohnungsbrand

Gegen 2.40 Uhr klingelte das Telefon der Bottroper Feuerwehr Sturm. Gleich mehrere Anrufer berichteten von einer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. An der Bothenstraße offenbarte sich den Einsatzkräften ein schrecklicher Anblick. Die Wohnung im ersten Stock stand in Vollbrand. Und aus den Nachbarwohnungen riefen die Bewohner um Hilfe, drohten sogar schon aus den Fenstern zu springen.

Umgehend wurden sie mit Drehleitern gerettet. Zwei Bewohner konnten nur unter Brandfluchthauben und Atemschutz aus dem verrauchten Haus gebracht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei einem Sturz Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus.

Acht Hausbewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation und mussten ebenfalls ins Krankenhaus. Zwei von ihnen waren so schwer verletzte, dass sie in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen gebracht werden mussten. Es besteht akute Lebensgefahr.

Ruhrgebiet: Feuer fordert zwei Menschenleben

Erst als die Löscharbeiten weit genug fortgeschritten waren, konnten die Einsatzkräfte in die Brandwohnung vordringen. Dort fanden sie zwei Leichen, bei denen es sich um die Mieter handeln dürfte.

Dramatischer Brand in Bottrop: Zwei Tote bei Wohnungsbrand in der Innenstadt. Foto: WTVnews_Bottrop

Die Feuerwehr erhielt bei ihrem Einsatz Unterstützung aus Essen, Oberhausen, Dorsten und Gladbeck. Insgesamt waren 60 Kräfte im Einsatz und erst gegen 6.30 Uhr konnten die meisten von ihnen den Ort des Geschehens verlassen.

Die Polizei wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Derzeit ist das Haus aufgrund des Rauches nicht bewohnbar.