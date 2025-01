NRW: Wohnungsbrand! 3 Personen in Lebensgefahr – darunter auch ein Baby

Feuer-Drama in einer Wohnung in NRW! Am Dienstagabend (14. Januar) brannte in Kalkar eine Wohnung in einem Gebäude auf der Monrestraße.

Die Bewohner, ein 52 Jahre alter Mann, eine 22-jährige Frau und ein gerade einmal sieben Monate altes Baby wurden schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der Kreispolizeibehörde Kleve (NRW) schweben sie sogar in Lebensgefahr.

NRW: 3 Menschen nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Gegen 20.30 Uhr wurde das Feuer der Feuerwehr in Kalkar gemeldet. Sofort machten sich die Rettungskräfte auf den Weg, denn es war von mehreren Personen die Rede, die sich noch in der Wohnung befanden. Feuerwehrleute wurden zur Rettungsmission ausgesandt.

Auch aktuell: Wetter in NRW: Frost, Glatteis & Nebel! Wetterdienst warnt vor großer Gefahr

Vor Ort trafen sie die drei Personen, einen Mann von 52 Jahren, eine Frau von 22 Jahren und ein sieben Monate altes Mädchen an. Alle drei konnten gerettet werden, mussten jedoch schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht werden. Denn bei allen drei besteht akute Lebensgefahr.

+++ Bochum: Feuer in Klinik ++ Stationen evakuiert ++ Patient in Lebensgefahr +++

NRW: Polizei ermittelt Brandursache

Die Angehörigen der lebensgefährlich verletzten werden zurzeit durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Mehr News aus der Region, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Bisher sind keine weiteren Details bekannt. Auch zur Höhe des Gebäudeschadens könne man noch keine Auskunft geben.

Sobald es neue Informationen gibt, berichten wir an dieser Stelle weiter.