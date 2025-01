Bochum: Feuer in Klinik ++ Stationen evakuiert ++ Patient in Lebensgefahr

Dramatische Szenen in der Nacht auf Montag (13. Januar) Martin-Luther-Krankenhaus in Bochum-Wattenscheid. Kurz vor 1 Uhr ist ein Brand in einem Gebäude der Klinik ausgebrochen.

Nachdem die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses ausgelöst hatte, meldete sich auch das Klinikpersonal telefonisch bei der bereits ausrückenden Feuerwehr Bochum. In einem Patientenzimmer in einem Haus der Psychiatrie sei ein Brand ausgebrochen. Es ging um jede Sekunde. Denn das Personal vermutete, dass sich in dem brennenden Zimmer noch eine Person befinden solle.

Bochum: Klinik-Brand – Patient in Lebensgefahr

Der schreckliche Verdacht sollte sich bestätigen. Doch die Pflegekräfte hatten keine Zeit mehr, auf die Feuerwehr zu warten. Daher entschlossen sie sich, gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei, den Patienten aus dem brennenden Zimmer zu befreien.

Das lebensgefährliche verletzte Brandopfer wurde umgehend von einem Notarzt erstversorgt und kam dann in den Schockraum des Martin-Luther-Krankenhauses. Derweil evakuierte das Personal das gesamte Gebäude, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum eintrafen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum beim Einsatz in Wattenscheid. Foto: Justin Brosch

Mehrere Verletzte – Polizei ermittelt

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Von dem Patientenzimmer sollte allerdings nicht mehr viel übrig bleiben.

Nach Angaben der Feuerwehr haben sich bei dem Brand fünf weitere Patienten und eine Pflegekraft leichte Verletzungen durch Brandrauch zugezogen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, muss nun die Polizei Bochum ermitteln.

