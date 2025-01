Bochum: Feuer-Drama! Menschen schreien auf Hausdach um Hilfe

Am Sonntagvormittag (12. Januar) gingen unzählige Anrufe bei der Bochumer Feuerwehr ein. Der Grund: In einem Mehrfamilienhaus stiegen starke Rauchschwaden aus einer Dachgeschosswohnung empor. Mehrere Personen sollten sich bereits auf das Dach geflüchtet haben und um Hilfe schreien.

Sofort schickte die Feuerwehr zwei Löschzüge sowie Einheiten des Rettungsdienstes zum betroffenen Mehrfamilienhaus in Bochum-Gerthe. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen dramatischen Anblick.

Bochum: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus

Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte insgesamt neun Personen – darunter sieben Kinder -, die aus den Fenstern des Hauses um Hilfe schrien. Eine Person versuchte, sich auf das Dach zu retten. Doch aus der Dachfläche sowie aus mehreren Fenstern drang dichter Brandrauch und auch erste Flammen schlugen bereist aus den Fenstern, wie es in einer Pressemeldung der Feuerwehr Bochum heißt.

Unter Einsatz von zwei Drehleitern konnten die Kräfte alle Personen aus dem flammenden Haus in Bochum-Gerthe retten. Das vorsorglich aufgebaute Sprungpolster musste glücklicherweise nicht genutzt werden. Alle 10 geretteten Personen wurden von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Zwei Personen haben zusätzlich schwere Brandverletzungen davongetragen.

Straßensperrungen aufgrund von Brand

Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren bei dem Feuer-Drama in Bochum-Gerthe im Einsatz. Nachdem die Verletzten Personen in Sicherheit gebracht wurden, bekämpfte die Feuerwehr den Brand über drei Drehleitern, mehrere Trupps im Innenangriff sowie über ein Baugerüst auf der Rückseite des Hauses. Seit 12 Uhr ist der Brand unter Kontrolle. Die Stadt Bochum brachte 16 weitere unverletzte Bewohner des Gebäudes unter.

Aufgrund des Feuers und der Löschmaßnahmen ist der Dachstuhl des Wohnhauses einsturzgefährdet und die Zwischendecken der darunter liegenden Geschosse teilweise eingestürzt. Die Gebäudeaußenwände seien jedoch nicht einsturzgefährdet, wie ein Statiker erklärt. Die Polizei ermittelt derzeit noch nach der Brandursache.

Aufgrund des Gebäudeschadens und der Gefahr von herabfallenden Dachteilen muss der Castroper Hellweg einseitig gesperrt werden. Auch die ÖPNV-Linien 353 und 364 sind von der Teilsperrung in Bochum-Gerthe betroffen. Die Polizei empfiehlt folgende Umleitung an Autofahrer, die aus Castrop in Richtung Bochum kommen: Bövinghauser Hellweg – Dieselstraße – An der Halde – Kirchhapener Straße – Lothringer Straße und Hans-Sachs-Straße.