Bochum: Frau am vierten Advent getötet – Mordkommission ermittelt

Schreckliche Tat in Bochum – und das kurz vor Weihnachten!

In Bochum kam es am Sonntagmittag (22. Dezember) zu einem Tötungsdelikt. Die Polizei hat einen 57-jährigen Mann festgenommen. Der grausame Verdacht: Es soll seine 56-jährige Ehefrau umgebracht haben!

Bochum: Beamte finden schwer verletzte Frau

Gegen 12.20 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle der Polizei Bochum ein. Ein Anrufer schilderte, dass er soeben seine Frau in einer Wohnung in Bochum-Weitmar getötet habe. Die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten den Mann vor dem Haus widerstandslos festnehmen. In der Wohnung fanden die Beamten eine offensichtlich schwer verletzte Frau vor.

In Bochum ist es kurz vor Weihnachten zu einer schrecklichen Tragödie gekommen. Eine Frau wurde getötet. Foto: Justin Brosch

Die Rettungskräfte versuchten noch, die Frau zu reanimieren- doch vergeblich. Das Opfer der Tat verstarb noch am Tatort. Der dringend tatverdächtige Ehemann wurde zur Dienststelle gebracht.

Mordkommission soll Hintergründe klären

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Diese soll nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bochum die genauen Umstände und Hintergründe des Tötungsdelikts klären.