Heiße Nacht bei „Bauer sucht Frau“ – der Schock folgt am Morgen danach

Drama auf dem Bauernhof! Bei „Bauer sucht Frau“ wird es spannend, als Hofdame Sarah (27) nicht kampflos aufgibt. Nachdem sie von einem Kuss zwischen Farmer Björn und Lea (21) erfährt, plant sie ihren nächsten Zug. Sie will das Feld nicht einfach räumen und schleicht sich nachts in Björns Zimmer.

Die Nachricht vom Kuss trifft Sarah hart. „Mir ist jetzt auch ein bisschen schlecht“, gesteht sie unter Tränen. Björn versucht zu beruhigen und erklärt, dass das Rennen um sein Herz noch offen sei. Ermutigt geht Sarah in die Offensive.

„Bauer sucht Frau International“: Erst knistert’s, dann knallt’s

„Nachdem ich den Ladys gute Nacht gesagt habe, stand Sarah plötzlich in meinem Bungalow“, erzählt Björn im Einzelinterview. Am nächsten Morgen spricht er Sarah auf den nächtlichen Besuch an. „Also, gestern Abend war schon noch so ein bisschen hot und heavy!“, sagt er. Sarah grinst nur unschuldig.

+++ Auch für dich spannend: „Bauer sucht Frau“-Star macht es offiziell – „Ich bin einfach super glücklich“ +++

Was wirklich passierte, bleibt ein Geheimnis. Doch Björn weiß, dass zwei Damen eine zu viel sind. Eine Entscheidung muss her. Nach reiflicher Überlegung wählt Björn Lea. „Bei der Lea und mir sind ein bisschen mehr Funken. Und ja, nicht dass du nicht alles probiert hast, um diesen Funken auch zwischen uns anzuregen, aber ich muss dich leider heute nach Hause schicken“, erklärt er.

Trotz aller Bemühungen muss Sarah gehen. Ihr nächtlicher Besuch konnte das Blatt nicht wenden. Überraschend gefasst nimmt Sarah die Entscheidung hin. „Ich freue mich auf die Heimreise“, sagt sie im Einzelinterview. Mit einer herzlichen Umarmung bedankt sie sich bei Björn für die schöne Zeit und macht Platz für Lea.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau International“ montags und dienstags zur besten Sendezeit oder vorab in der RTL+ Mediathek.