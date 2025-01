Wetter in NRW: Frost, Glatteis & Nebel! Doch dann kommt die Wende

Das Hoch Beate, dass uns in den vergangenen Tagen begleitet hat, beginnt nun zu schwächeln. In der Folge gab es am Dienstagabend (14. Januar) bereits wieder ersten Niederschlag in Form von Sprühregen. Das führte in der Nacht und am Mittwochmorgen zu einer erhöhten Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem in NRW warnt.

Der Regen gefriert bei den niedrigen Temperaturen und sorgt für glatte Straßen und Gehwege. Der Wetterdienst hat eine amtliche Warnung der Stufe 3 ausgesprochen. Besonders im Südosten ist es gefährlich.

Wetter in NRW: Morgens und nachts Glättegefahr

Der DWD spricht von einer „hohen Glatteisgefahr“. Noch bis etwa 8 Uhr gilt die amtliche Warnung. Besonders im Südosten von Wuppertal und Hagen bis Siegen im Süden und Paderborn im Osten könnte es rutschig werden. Autofahrer sollten mit angepasster Geschwindigkeit fahren, Fußgänger festes Schuhwerk mit Profil tragen. Allgemein gilt bei diesem Wetter vorsichtig zu sein und unnötiges Rausgehen zu vermeiden.

Zudem erschwert Nebel am Morgen die Sicht. Der DWD hat bis 10 Uhr eine amtliche Warnung rausgegeben. So kann man vielerorts kaum 150 Meter weit sehen. Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder auch knapp darunter kann zudem noch bis 10 Uhr Frost auftreten.

Wetter in NRW: Es wird milder

Auch in den kommenden Nächten werden Frost, Nebel und Glätte zum Problem – sogar bis zum Wochenende. Tagsüber spielt sich allerdings etwas ganz anders ab. So steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen langsam wieder an. Am Wochenende könnte sogar die 10-Grad-Marke geknackt werden.

Der Trend könnte sich auch in der kommenden Woche fortsetzen, begleitet von stärkeren Niederschlagssignalen. Doch zunächst bleibt es noch etwas kühler und größtenteils trocken. Nur am Donnerstagmorgen (16. Januar) muss erneut mit Sprühregen gerechnet werden. NRW stehen ein paar sonnige und milde Tage mit nebligen Frostnächten bevor.