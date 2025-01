„Aktenzeichen XY“ mitten während NRW-Fall abgebrochen – jetzt muss das ZDF reagieren

Es geschah mitten im Beitrag von „Aktenzeichen xy“. Am 6. November unterbrach ZDF-Moderator Rudi Cerne die Sendung während eines Beitrags über einen ungelösten Kriminalfall aus NRW.

Grund dafür war ein politisches Beben in Deutschland, das plötzlich alles überstrahlte. Statt weiter die Sendung „Aktenzeichen xy“ auszustrahlen, schaltetet das ZDF zu einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Aktenzeichen xy“ unterbrochen: Neuer Versuch

Der verkündete dabei die Entlassung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister. Es folgte das unumgängliche Ampel-Aus. Wenige Wochen später stellte Olaf Scholz die Vertrauensfrage, die mittlerweile in der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar gemündet ist.

Damit der im November unterbrochene Fall aber nicht in Vergessenheit gerät, soll er nun am Mittwoch (22. Januar) neu ausgestrahlt werden. Es geht dabei um Andrea Weltzer (†28), die am 7. Januar 1992 auf offener Straße in Köln brutal ermordet worden war. Die Ermittler erhoffen sich mehr als 30 Jahre nach dem Tod der jungen Frau neue Erkenntnisse in dem Cold Case. Insbesondere zwei Männer werden dabei gesucht. Welche das sind, erfährst du hier >>>

Weiterer Fall aus NRW

Neben dem Mordfall Andrea Weltzer wird am Mittwoch bei „Aktenzeichen xy“ noch ein weiterer Fall aus NRW ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um einen brutalen Raubüberfall auf eine Seniorin (83) in ihrer Wohnung in Leverkusen-Rheindorf.

Die 83-Jährige war am 13. Mai 2023 von einer Nachbarin im Treppenhaus gefunden worden. Sie war zuvor von einem Mann mit einem Messer bedroht, in ihrer Wohnung gefesselt und brutal geschlagen worden. Dabei hatte die Frau mehrere Knochenbrüche erlitten. Ob der Tatverdächtige Beute gemacht hat, ist unklar. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

dunkle Haare

Zur Tatzeit am 13. Mai 2023 soll er ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und Handschuhe sowie eine Sonnenbrille getragen haben.

Du kannst der Polizei Hinweise in einem der beiden Fälle geben? Dann melde bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.